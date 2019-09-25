Джордж Мартин планировал сделать Арью Старк и Джона Сноу парой



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Соответствующую рукопись писатель разослал в издательства еще в 1993 году

В набросках книги «Песнь льда и пламени», которая легла в основу сериала «Игра престолов», ее автор Джордж Мартин хотел сделать Арью Старк и Джона Сноу возлюбленными. Соответствующую рукопись писатель разослал в издательства еще в 1993 году. По сюжету Кейтлин Старк обращается за помощью к Ночному дозору, которым руководит Джон Сноу. Она приезжает на Стену вместе с Арьей и Браном. По правилам Сноу должен отослать их обратно, но не может на это решиться из-за внезапно нахлынувших чувств к сводной сестре.

«Со временем между Браном и Джоном происходит конфликт. В этих условиях Арья понимает, что влюбилась в Джона, который не только вырос с ней в одном доме, но еще и дал обет безбрачия. Их страсть будет продолжать мучить Джона и Арью на протяжении всей трилогии, пока тайна истинного происхождения Джона наконец не будет раскрыта в последней книге», – говорится в набросках «Песни льда и пламени».

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