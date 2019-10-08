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    Шоу-биз

    Екатерина Бужинская презентовала песню о неожиданной осенней любви

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    Екатерина Бужинская презентовала песню о неожиданной осенней любви

    Украинская певица рассказала, как ей удалось заново влюбиться.

    Народная артистка Украины Екатерина Бужинская презентовала танцевальный хит «Закохана в осінь» – песню о том, насколько важно узнать свою любовь и не пройти мимо своей судьбы. Премьера от певицы - это своеобразный гимн тому единственному человеку, о котором мечтает каждый из нас, которого ждешь всю жизнь и благодаря которому рождаются такие песни как «Закохана в осінь».

    Певица призывает оглянуться вокруг и дать шанс тому, кто уже давно рядом с нами, ведь судьба никогда не сводит двух незнакомых людей просто так. Иногда случайный звонок, встреча, или просто неожиданный взгляд и является тем самым шансом на счастливую жизнь с человеком, который еще вчера был для вас никем.

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    Екатерина Бужинская презентовала песню о неожиданной осенней любви
    Екатерина Бужинская презентовала песню о неожиданной осенней любви
    Екатерина Бужинская презентовала песню о неожиданной осенней любви
    Екатерина Бужинская презентовала песню о неожиданной осенней любви
    Екатерина Бужинская презентовала песню о неожиданной осенней любви
    Екатерина Бужинская презентовала песню о неожиданной осенней любви
    Екатерина Бужинская презентовала песню о неожиданной осенней любви
    Екатерина Бужинская презентовала песню о неожиданной осенней любви
    Екатерина Бужинская презентовала песню о неожиданной осенней любви
    Екатерина Бужинская презентовала песню о неожиданной осенней любви
    Екатерина Бужинская презентовала песню о неожиданной осенней любви
    Екатерина Бужинская презентовала песню о неожиданной осенней любви
    Екатерина Бужинская презентовала песню о неожиданной осенней любви

    Премьеру песни артистка совместила с мини-каникулами в Италии вместе с супругом. В этот раз влюбленные отдыхали вдвоем, решив устроить себе небольшой романтический отпуск. С мужем Димитаром Стойчевым певица Екатерина Бужинская побывала в живописных уголках итальянского побережья, где вдохновилась на написание новых песен. По словам артистки, подобные поездки помогают ей заново влюбляться в супруга, так как благодаря путешествиям их чувства начинают играть с новой силой.

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    певица отпуск
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