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    Шоу-биз

    Экс-пассия Ди Каприо супермодель Жизель Бундхен в золотом платье восхитила поклонников

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    Жизель Бундхен и Леонардо Ди Каприо - Экс-пассия Ди Каприо супермодель Жизель Бундхен в золотом платье восхитила поклонников
    Жизель Бундхен и Леонардо Ди Каприо

    Одна из самых узнаваемых моделей современности порадовала поклонников новым образом

    38-летняя топ-модель Жизель Бундхен поделилась новым ярким фото. В кадре бразильская модель позирует в эффектном образе.

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    Снимок был сделан в рамках рекламной компании косметического бренда по уходу за волосами Pantene, амбассадором которого Жизель является с 2007 года. Бундхен снялась в рекламе в стильном золотом платье на одно плечо мини длины, которое идеально подчеркивает ее длинные ноги.

    Роскошные волосы модели, уложенные голливудскими локонами, только добавляют ее образу соблазнительности. Шевелюре Жизель многим остается только позавидовать.

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    Экс-пассия Ди Каприо супермодель Жизель Бундхен в золотом платье восхитила поклонников
    Экс-пассия Ди Каприо супермодель Жизель Бундхен в золотом платье восхитила поклонников
    Экс-пассия Ди Каприо супермодель Жизель Бундхен в золотом платье восхитила поклонников
    Экс-пассия Ди Каприо супермодель Жизель Бундхен в золотом платье восхитила поклонников
    Экс-пассия Ди Каприо супермодель Жизель Бундхен в золотом платье восхитила поклонников
    Экс-пассия Ди Каприо супермодель Жизель Бундхен в золотом платье восхитила поклонников
    Экс-пассия Ди Каприо супермодель Жизель Бундхен в золотом платье восхитила поклонников
    Экс-пассия Ди Каприо супермодель Жизель Бундхен в золотом платье восхитила поклонников
    Экс-пассия Ди Каприо супермодель Жизель Бундхен в золотом платье восхитила поклонников
    Экс-пассия Ди Каприо супермодель Жизель Бундхен в золотом платье восхитила поклонников
    Экс-пассия Ди Каприо супермодель Жизель Бундхен в золотом платье восхитила поклонников
    Экс-пассия Ди Каприо супермодель Жизель Бундхен в золотом платье восхитила поклонников
    Экс-пассия Ди Каприо супермодель Жизель Бундхен в золотом платье восхитила поклонников
    Экс-пассия Ди Каприо супермодель Жизель Бундхен в золотом платье восхитила поклонников
    Экс-пассия Ди Каприо супермодель Жизель Бундхен в золотом платье восхитила поклонников
    Экс-пассия Ди Каприо супермодель Жизель Бундхен в золотом платье восхитила поклонников
    Экс-пассия Ди Каприо супермодель Жизель Бундхен в золотом платье восхитила поклонников
    Экс-пассия Ди Каприо супермодель Жизель Бундхен в золотом платье восхитила поклонников

    Недавно Жизель Бундхен отмечала 10-летие со дня свадьбы с Томом Брэди. Модель поздравила футболиста, опубликовав серию свадебных фото в Instagram.

    знаменитости модель шоу-бизнес
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