Экс-супруга Потапа с дочерью и жена Монатика соблазнительно позируют на пляже (фото)



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Ирина Демичева Фото: instagram.com/irinademicheva/

Знаменитости порадовали подписчиков откровенными фото

Жена Дмитрия Монатика Ирина продолжает рассказывать, как проводит отпуск с мужем.

Супруга популярного мультиартиста отдыхает с продюсером Mozgi Entertainment Ириной Горовой и ее дочерью Натальей. На странице в Instagram жена Монатика разместила жаркую фотографию, где позирует с Ириной и ее дочерью рядом с малиновой машиной по продаже коктейлей.

«Все в купальниках. «Girls power. С мудрыми, сексуальными и такими прекрасными Горовыми. Перезагрузка удалась», - подписала снимок Ирина.

В свою очередь, Горовая в Инстаграме также поделилась снимками, на которых показала свою дочь.



