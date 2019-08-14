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    Шоу-биз

    Экс-супруга Потапа с дочерью и жена Монатика соблазнительно позируют на пляже (фото)

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    <p>Ирина Демичева</p> <p>Фото:&nbsp;instagram.com/irinademicheva/</p> - Экс-супруга Потапа с дочерью и жена Монатика соблазнительно позируют на пляже (фото)

    Ирина Демичева

    Фото: instagram.com/irinademicheva/

    Знаменитости порадовали подписчиков откровенными фото

    Жена Дмитрия Монатика Ирина продолжает рассказывать, как проводит отпуск с мужем.

    Супруга популярного мультиартиста отдыхает с продюсером Mozgi Entertainment Ириной Горовой и ее дочерью Натальей. На странице в Instagram жена Монатика разместила жаркую фотографию, где позирует с Ириной и ее дочерью рядом с малиновой машиной по продаже коктейлей.

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    Экс-супруга Потапа с дочерью и жена Монатика соблазнительно позируют на пляже (фото)
    Экс-супруга Потапа с дочерью и жена Монатика соблазнительно позируют на пляже (фото)
    Экс-супруга Потапа с дочерью и жена Монатика соблазнительно позируют на пляже (фото)
    Экс-супруга Потапа с дочерью и жена Монатика соблазнительно позируют на пляже (фото)
    Экс-супруга Потапа с дочерью и жена Монатика соблазнительно позируют на пляже (фото)
    Экс-супруга Потапа с дочерью и жена Монатика соблазнительно позируют на пляже (фото)
    Экс-супруга Потапа с дочерью и жена Монатика соблазнительно позируют на пляже (фото)
    Экс-супруга Потапа с дочерью и жена Монатика соблазнительно позируют на пляже (фото)
    Экс-супруга Потапа с дочерью и жена Монатика соблазнительно позируют на пляже (фото)

    «Все в купальниках. «Girls power. С мудрыми, сексуальными и такими прекрасными Горовыми. Перезагрузка удалась», - подписала снимок Ирина.

    В свою очередь, Горовая в Инстаграме также поделилась снимками, на которых показала свою дочь.

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