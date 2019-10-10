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    Шоу-биз

    Экс-«Виа Гра» Димопулос отговорила беременную поклонницу от аборта

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    <p>Санта Димопулос</p> <p>Фото: instagram.com/santadimopulos/</p> - Экс-«Виа Гра» Димопулос отговорила беременную поклонницу от аборта

    Санта Димопулос

    Фото: instagram.com/santadimopulos/

    Поклонница спросила певицу, недавно родившую второго ребенка, стоит ли прерывать беременность

    Экс-солистка «Виа Гры» Санта Димопулос 14 сентября родила девочку (это ее второй ребенок) и вот снова вышла на связь с поклонниками. Красавица ответила на вопросы подписчиков в Instagram, среди которых были весьма неожиданные просьбы о совете.

    Одна из поклонниц певицы рассказала, что уже семь недель, как беременна, но не уверена, стоит ли ей рожать. Ведь отец ребенка не является ее мужем, да и живет девушка на съемной квартире. Санта удивилась, что такой вопрос задали именно ей, и призвала подписчицу самой принять решение, но высказала свое мнение об абортах.

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    Экс-«Виа Гра» Димопулос отговорила беременную поклонницу от аборта
    Экс-«Виа Гра» Димопулос отговорила беременную поклонницу от аборта
    Экс-«Виа Гра» Димопулос отговорила беременную поклонницу от аборта
    Экс-«Виа Гра» Димопулос отговорила беременную поклонницу от аборта
    Экс-«Виа Гра» Димопулос отговорила беременную поклонницу от аборта
    Экс-«Виа Гра» Димопулос отговорила беременную поклонницу от аборта
    Экс-«Виа Гра» Димопулос отговорила беременную поклонницу от аборта
    Экс-«Виа Гра» Димопулос отговорила беременную поклонницу от аборта
    Экс-«Виа Гра» Димопулос отговорила беременную поклонницу от аборта
    Экс-«Виа Гра» Димопулос отговорила беременную поклонницу от аборта
    Экс-«Виа Гра» Димопулос отговорила беременную поклонницу от аборта
    Экс-«Виа Гра» Димопулос отговорила беременную поклонницу от аборта
    Экс-«Виа Гра» Димопулос отговорила беременную поклонницу от аборта
    Экс-«Виа Гра» Димопулос отговорила беременную поклонницу от аборта
    Экс-«Виа Гра» Димопулос отговорила беременную поклонницу от аборта
    Экс-«Виа Гра» Димопулос отговорила беременную поклонницу от аборта
    Экс-«Виа Гра» Димопулос отговорила беременную поклонницу от аборта
    Экс-«Виа Гра» Димопулос отговорила беременную поклонницу от аборта
    Экс-«Виа Гра» Димопулос отговорила беременную поклонницу от аборта
    Экс-«Виа Гра» Димопулос отговорила беременную поклонницу от аборта
    Экс-«Виа Гра» Димопулос отговорила беременную поклонницу от аборта
    Экс-«Виа Гра» Димопулос отговорила беременную поклонницу от аборта
    Экс-«Виа Гра» Димопулос отговорила беременную поклонницу от аборта
    Экс-«Виа Гра» Димопулос отговорила беременную поклонницу от аборта
    Экс-«Виа Гра» Димопулос отговорила беременную поклонницу от аборта
    Экс-«Виа Гра» Димопулос отговорила беременную поклонницу от аборта
    Экс-«Виа Гра» Димопулос отговорила беременную поклонницу от аборта
    Экс-«Виа Гра» Димопулос отговорила беременную поклонницу от аборта
    Экс-«Виа Гра» Димопулос отговорила беременную поклонницу от аборта
    Экс-«Виа Гра» Димопулос отговорила беременную поклонницу от аборта

    «Дети даются свыше. Я бы никогда не прервала жизнь. Если Бог дал ребенка - это благословение», - высказалась 32-летняя артистка.

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