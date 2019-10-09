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    Шоу-биз

    Экс-«Виа Гра» Седокова подтвердила роман с женатым латвийским баскетболистом

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    <p>&nbsp;Анна Седокова</p> <p>instagram.com/annasedokova</p> - Экс-«Виа Гра» Седокова подтвердила роман с женатым латвийским баскетболистом

     Анна Седокова

    instagram.com/annasedokova

    Певица опубликовала в соцсетях снимок с Янисом Тимма

    Еще летом в Интернете появились новости, что певица Анна Седокова встречается с латвийским баскетболистом Янисом Тимма, который играет за «Химки». Пару удалось запечатлеть во время совместного отдыха в Турции.

    Анна хранила молчание, а недавно решила рассекретить личную жизнь. В stories она опубликовала совместное с Тимма фото. Певица и баскетболист держатся за руки и идут в одном направлении. На снимке жизнеутверждающая надпись: «Ведь мы до самого конца по одному пути…»

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    Экс-«Виа Гра» Седокова подтвердила роман с женатым латвийским баскетболистом
    Экс-«Виа Гра» Седокова подтвердила роман с женатым латвийским баскетболистом
    Экс-«Виа Гра» Седокова подтвердила роман с женатым латвийским баскетболистом
    Экс-«Виа Гра» Седокова подтвердила роман с женатым латвийским баскетболистом
    Экс-«Виа Гра» Седокова подтвердила роман с женатым латвийским баскетболистом
    Экс-«Виа Гра» Седокова подтвердила роман с женатым латвийским баскетболистом
    Экс-«Виа Гра» Седокова подтвердила роман с женатым латвийским баскетболистом
    Экс-«Виа Гра» Седокова подтвердила роман с женатым латвийским баскетболистом
    Экс-«Виа Гра» Седокова подтвердила роман с женатым латвийским баскетболистом
    Экс-«Виа Гра» Седокова подтвердила роман с женатым латвийским баскетболистом
    Экс-«Виа Гра» Седокова подтвердила роман с женатым латвийским баскетболистом
    Экс-«Виа Гра» Седокова подтвердила роман с женатым латвийским баскетболистом
    Экс-«Виа Гра» Седокова подтвердила роман с женатым латвийским баскетболистом
    Экс-«Виа Гра» Седокова подтвердила роман с женатым латвийским баскетболистом
    Экс-«Виа Гра» Седокова подтвердила роман с женатым латвийским баскетболистом

    По мнению поклонников, счастье Анны строится на чужом горе. Оказалось, что Тимма женат на девушке по имени Санна, супруги вместе воспитывают сына Кристиана.

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