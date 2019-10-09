Экс-«Виа Гра» Седокова подтвердила роман с женатым латвийским баскетболистом
Анна Седокова
instagram.com/annasedokova
Певица опубликовала в соцсетях снимок с Янисом Тимма
Еще летом в Интернете появились новости, что певица Анна Седокова встречается с латвийским баскетболистом Янисом Тимма, который играет за «Химки». Пару удалось запечатлеть во время совместного отдыха в Турции.
Анна хранила молчание, а недавно решила рассекретить личную жизнь. В stories она опубликовала совместное с Тимма фото. Певица и баскетболист держатся за руки и идут в одном направлении. На снимке жизнеутверждающая надпись: «Ведь мы до самого конца по одному пути…»
По мнению поклонников, счастье Анны строится на чужом горе. Оказалось, что Тимма женат на девушке по имени Санна, супруги вместе воспитывают сына Кристиана.
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