Экс-«Виа Гра» Седокова подтвердила роман с женатым латвийским баскетболистом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анна Седокова instagram.com/annasedokova

Певица опубликовала в соцсетях снимок с Янисом Тимма

Еще летом в Интернете появились новости, что певица Анна Седокова встречается с латвийским баскетболистом Янисом Тимма, который играет за «Химки». Пару удалось запечатлеть во время совместного отдыха в Турции.

Анна хранила молчание, а недавно решила рассекретить личную жизнь. В stories она опубликовала совместное с Тимма фото. Певица и баскетболист держатся за руки и идут в одном направлении. На снимке жизнеутверждающая надпись: «Ведь мы до самого конца по одному пути…»

По мнению поклонников, счастье Анны строится на чужом горе. Оказалось, что Тимма женат на девушке по имени Санна, супруги вместе воспитывают сына Кристиана.