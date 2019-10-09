Эльза Хоск в мини без бра сексуально позировала на фоне зеркал



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Эльза Хоск Фото: instagram.com/hoskelsa/

Шведская топ-модель умеет радовать поклонников эффектными кадрами

30-летняя Эльза Хоск в бархатистом платье с обнаженными плечами позировала, сидя на столе на фоне зеркал. Модель поделилась снимками, на которых она под теплым освещением демонстрирует свою роскошную фигуру. На Хоск надето платье градиентной расцветки в зеленых, изумрудных и хаки-оттенках.

Особый шарм кадру добавляют отражения светильников в зеркалах и многочисленные «двойники» модели, на которых можно рассмотреть все изящные линии ее фигуры. Довершили образ голубые босоножки на шпильке с квадратным носом и толстой перемычкой.