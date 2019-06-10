Эмбер Херд в прозрачном топе показала все свои прелести на прогулке в Лос-Анджелесе



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Эмбер Херд

Актриса закрутила роман с 25-летним манекенщиком

33-летняя актриса Эмбер Херд знает, как появиться на публике эффектно. Так, вчера папарацци подловили знаменитость, когда она вышла из машины в полупрозрачном белом топе. Сомнений быть не могло – от бюстгальтера Эмбер отказалась. Casual-образ дополняли укороченные джинсы, ботинки, объемная сумка и кожаная куртка, которую Херд несла в руках.

Откровенный образ некоторые поклонники связали с тем, что у Херд, возможно, появился новый возлюбленный: британский таблоид Daily Mail написал, что у актрисы начался роман с 25-летним манекенщиком Милошем Драго. Как сообщил изданию инсайдер, пара познакомилась в компании общих знакомых в Нью-Йорке всего месяца назад, но молодой человек уже успел познакомиться с семьей Эмбер.