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    Шоу-биз

    Эмбер Херд в прозрачном топе показала все свои прелести на прогулке в Лос-Анджелесе

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    Эмбер Херд - Эмбер Херд в прозрачном топе показала все свои прелести на прогулке в Лос-Анджелесе
    Эмбер Херд

    Актриса закрутила роман с 25-летним манекенщиком

    33-летняя актриса Эмбер Херд знает, как появиться на публике эффектно. Так, вчера папарацци подловили знаменитость, когда она вышла из машины в полупрозрачном белом топе. Сомнений быть не могло – от бюстгальтера Эмбер отказалась. Casual-образ дополняли укороченные джинсы, ботинки, объемная сумка и кожаная куртка, которую Херд несла в руках.

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    Эмбер Херд в прозрачном топе показала все свои прелести на прогулке в Лос-Анджелесе
    Эмбер Херд в прозрачном топе показала все свои прелести на прогулке в Лос-Анджелесе
    Эмбер Херд в прозрачном топе показала все свои прелести на прогулке в Лос-Анджелесе
    Эмбер Херд в прозрачном топе показала все свои прелести на прогулке в Лос-Анджелесе
    Эмбер Херд в прозрачном топе показала все свои прелести на прогулке в Лос-Анджелесе
    Эмбер Херд в прозрачном топе показала все свои прелести на прогулке в Лос-Анджелесе
    Эмбер Херд в прозрачном топе показала все свои прелести на прогулке в Лос-Анджелесе
    Эмбер Херд в прозрачном топе показала все свои прелести на прогулке в Лос-Анджелесе
    Эмбер Херд в прозрачном топе показала все свои прелести на прогулке в Лос-Анджелесе
    Эмбер Херд в прозрачном топе показала все свои прелести на прогулке в Лос-Анджелесе

    Откровенный образ некоторые поклонники связали с тем, что у Херд, возможно, появился новый возлюбленный: британский таблоид Daily Mail написал, что у актрисы начался роман с 25-летним манекенщиком Милошем Драго. Как сообщил изданию инсайдер, пара познакомилась в компании общих знакомых в Нью-Йорке всего месяца назад, но молодой человек уже успел познакомиться с семьей Эмбер.

     

     

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