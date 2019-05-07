  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Эми Шумер впервые стала матерью

    • Розсилка
    instagram / amyschumer - Эми Шумер впервые стала матерью
    instagram / amyschumer

    Беременность актрисы протекала не без осложнений

    37-летняя стендап-комедиантка Эми Шумер  поделилась радостными новостями: актриса впервые стала мамой.

    «Прошлой ночью, в 22:55, появился на свет наш королевский ребенок», - сообщила Шумер подписчикам в Instagram, намекая на то, что сейчас в сети только и разговоров, что о первенце Меган Маркл и принца Гарри.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Эми Шумер впервые стала матерью
    Эми Шумер впервые стала матерью
    Эми Шумер впервые стала матерью
    Эми Шумер впервые стала матерью
    Эми Шумер впервые стала матерью
    instagram / amyschumer

    Звезда фильма «Девушка без комплексов» родила своему супругу Крису Фишеру сына. О пополнении в семье супруги сообщили, опубликовав в соцсети фото с новорожденным малышом, сделанное в родильном отделении госпиталя.

    Ребенок стал первым как для Эми Шумер, так и для ее супруга Криса Фишера, с которым они поженились в феврале прошлого года всего спустя три месяца после начала романа. В октябре 2018 года звезда объявила о том, что вскоре они с возлюбленным станут родителями.

     Читайте также: Без макияжа и в шляпке: Ирину Луценко вместе с мужем и сыном заметили в аэропорту Рима
    знаменитости дети актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ