Эми Шумер впервые стала матерью



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instagram / amyschumer

Беременность актрисы протекала не без осложнений

37-летняя стендап-комедиантка Эми Шумер поделилась радостными новостями: актриса впервые стала мамой.

«Прошлой ночью, в 22:55, появился на свет наш королевский ребенок», - сообщила Шумер подписчикам в Instagram, намекая на то, что сейчас в сети только и разговоров, что о первенце Меган Маркл и принца Гарри.

Звезда фильма «Девушка без комплексов» родила своему супругу Крису Фишеру сына. О пополнении в семье супруги сообщили, опубликовав в соцсети фото с новорожденным малышом, сделанное в родильном отделении госпиталя.

Ребенок стал первым как для Эми Шумер, так и для ее супруга Криса Фишера, с которым они поженились в феврале прошлого года всего спустя три месяца после начала романа. В октябре 2018 года звезда объявила о том, что вскоре они с возлюбленным станут родителями.