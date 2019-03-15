Эмили Ратаковски раскритиковали за фото с пышной подругой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эмили Ратаковски

Супермодель заявила в комментариях, что любые тела красивы

Недавно супермодель Эмили Ратаковски опубликовала снимок, где она загорает вместе с полной подругой Кейтлин Кинг в купальниках собственного бренда.

Возможно, супермодель не ожидала негативной реакции от фанатов, поэтому удивилась, когда столкнулась с большим количеством оскорбляющих комментариев. Подписчики писали, как фигура подруги выглядит «отвратительно» на фоне тела Ратаковски. В комментариях модель поспешила объясниться с фанатами.

Эмили Ратаковски защитила свою полную подругу, сказав, что все тела красивы. «Я люблю тело моей подруги, и я думаю, что она здесь выглядит потрясающе! И я горжусь, что она носит купальник моего бренда. Все эти хейтеры сумасшедшие. Просто потому что вы привыкли видеть только один тип фигуры в Интернете не значит, что это единственный тип фигуры который можно назвать красивым», - ответила Эмили Ратаковски.

Однако поклонники не отказались от негатива и обвинили Ратаковски в лицемерии.