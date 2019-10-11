Эмили Ратаковски в «опасном» купальнике пикантно позировала с собакой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эмили Ратаковски instagram.com/emrata/

Американская модель и актриса продолжает пополнять арсенал «горячих» пляжных снимков

28-летняя Эмили Ратаковски часто радует публику провокационными образами. Звезда поделилась милым кадром «бэкстейджа» съемок для одежды собственного бренда. Партнером «закулисного» фото стал домашний любимец Ратаковски.

Эмили позировала, сидя на корточках в дерзком ярко-зеленом купальнике с анималистичным принтом и глядя в экран телефона. Летний наряд с глубоким декольте и экстремальными разрезами по бокам подчеркнул соблазнительную фигуру модели. Свой look Ратаковски дополнила белыми кедами на шнуровке. Пес Коломбо послушно сидел рядом и «улыбался» в камеру.

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