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    Шоу-биз

    Эмили Ратаковски в «опасном» купальнике пикантно позировала с собакой

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    <p>Эмили Ратаковски</p> <p>instagram.com/emrata/</p> - Эмили Ратаковски в «опасном» купальнике пикантно позировала с собакой

    Эмили Ратаковски

    instagram.com/emrata/

    Американская модель и актриса продолжает пополнять арсенал «горячих» пляжных снимков

    28-летняя Эмили Ратаковски часто радует публику провокационными образами. Звезда поделилась милым кадром «бэкстейджа» съемок для одежды собственного бренда. Партнером «закулисного» фото стал домашний любимец Ратаковски.

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    Эмили Ратаковски в «опасном» купальнике пикантно позировала с собакой
    Эмили Ратаковски в «опасном» купальнике пикантно позировала с собакой
    Эмили Ратаковски в «опасном» купальнике пикантно позировала с собакой
    Эмили Ратаковски в «опасном» купальнике пикантно позировала с собакой
    Эмили Ратаковски в «опасном» купальнике пикантно позировала с собакой
    Эмили Ратаковски в «опасном» купальнике пикантно позировала с собакой
    Эмили Ратаковски в «опасном» купальнике пикантно позировала с собакой
    Эмили Ратаковски в «опасном» купальнике пикантно позировала с собакой
    Эмили Ратаковски в «опасном» купальнике пикантно позировала с собакой
    Эмили Ратаковски в «опасном» купальнике пикантно позировала с собакой
    Эмили Ратаковски в «опасном» купальнике пикантно позировала с собакой
    Эмили Ратаковски в «опасном» купальнике пикантно позировала с собакой
    Эмили Ратаковски в «опасном» купальнике пикантно позировала с собакой
    Эмили Ратаковски в «опасном» купальнике пикантно позировала с собакой
    Эмили Ратаковски в «опасном» купальнике пикантно позировала с собакой
    Эмили Ратаковски в «опасном» купальнике пикантно позировала с собакой
    Эмили Ратаковски в «опасном» купальнике пикантно позировала с собакой
    Эмили Ратаковски в «опасном» купальнике пикантно позировала с собакой
    Эмили Ратаковски в «опасном» купальнике пикантно позировала с собакой
    Эмили Ратаковски в «опасном» купальнике пикантно позировала с собакой

    Эмили позировала, сидя на корточках в дерзком ярко-зеленом купальнике с анималистичным принтом и глядя в экран телефона. Летний наряд с глубоким декольте и экстремальными разрезами по бокам подчеркнул соблазнительную фигуру модели. Свой look Ратаковски дополнила белыми кедами на шнуровке. Пес Коломбо послушно сидел рядом и «улыбался» в камеру.

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    актриса модель
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