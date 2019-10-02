Эмили Ратаковски в «опасном» купальнике с дерзкими разрезами показала фигуру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эмили Ратаковски instagram.com/emrata/

На страницах Inamorata Woman опубликовали сексуальное видео с американской моделью в главной роли

Лето уже закончилось, а «горячие» образы от селебрити продолжают радовать поклонников. 28-летняя Эмили Ратаковски предстала в соблазнительном тропическом look’е в купальнике собственного бренда.

Глубокие разрезы в районе дефиле и по бокам подчеркнули красивую грудь, а сексуальный вырез на ягодицах акцентировал внимание на спортивной попе. Эмили раскованно крутилась перед камерой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Inamorata (@inamoratawoman) 1 Окт 2019 в 3:14 PDT

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