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    Шоу-биз

    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак

    • Розсилка
    <p>&laquo;Когда я подписываю что-то для людей, я спрашиваю, как их зовут, возникает контакт. А селфи &ndash; это просто сделал фото и давай до свидания&raquo;, &mdash; приводит слова Эмилии Кларк издание DayliMail</p> <div></div> - Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак

    «Когда я подписываю что-то для людей, я спрашиваю, как их зовут, возникает контакт. А селфи – это просто сделал фото и давай до свидания», — приводит слова Эмилии Кларк издание DayliMail

    Звезда сериала «Игра престолов» рассказала, как один из фанатов требовал сделать селфи с ним, когда у нее текли слезы

    Британская актриса Эмилия Кларк, прославившаяся после роли Дейнерис Таргариен в культовом сериале «Игра престолов». Недавно она дала интервью журналистке Джесси Вар для подкаста Table, в котором рассказала, почему перестала делать селфи с поклонниками. Всему виной печальный опыт.

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    на весь екран згорнути
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак
    Эмилия Кларк не фотографируется с поклонниками из-за панических атак

    «Однажды я шла через аэропорт и у меня началась паническая атака, вызванная полным истощением. Я разговаривала по телефону с мамой и сказала, что я не могу дышать. И тут ко мне подбегает парень и просит сфотографироваться с ним. Я стою и у меня слезы текут. Я сказала ему, что не могу, а он продолжал настаивать «Ну, пожалуйста, это всего лишь минутка». Это было ужасно, с тех пор я отказываюсь делать селфи с поклонниками, вместо этого предлагаю автограф», – поделилась воспоминанием 33-летняя актриса.

     

    знаменитости Игра престолов актриса шоу-бизнес селфи
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