Эмилия Кларк призналась, что Кита Харингтона тошнило от постельных сцен с ней



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эмилия Кларк и Кит Харингтон

Актерам было непросто играть роман, учитывая дружбу вне съемочной площадки, и родственные отношения по сюжету

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в «Игре престолов», рассказала о реакции ее партнера Кита Харингтона, сыгравшего Джона Сноу на постельные сцены с ней. Кларк призналась, что Харингтон сделал вид, что его тошнит, когда узнал, что нужно сниматься в интимной сцене.

Причина такой реакции была в том, что актеры знали о том, что их герои состоят в родственных связях. А кроме того, сами они на протяжении долгих лет близко дружат. Харингтон женат на актрисе Роуз Лесли, которая играла в «Игре престолов» его первую любовь, трагически погибшую. Актриса подружилась с Кларк и сейчас они близкие подруги.

«Если вы знакомы с кем-то в течение шести лет и эта девушка дружит с вашей женой, и вы тоже хорошие друзья, в таком случае в создании любовной сцены есть что-то неестественное и странное», - говорил Харингтон. Теперь же Кларк рассказала, что на съемочной площадке он даже делал вид, что его тошнит, чтобы выразить свое отношение к процессу.

Кларк призналась в интервью, что такая реакция не делала сцену легче. «Для нас как актеров это странно», - сказал Кларк. При этом, она вспомнила, что в первый раз актеры начали смеяться, когда им нужно было изображать страсть на экране, передает Cosmo.