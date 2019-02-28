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    Шоу-биз

    Эмилия Кларк призналась, что пыталась украсть знаменитый трон со съемок «Игры престолов»

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    Эмилия Кларк - Эмилия Кларк призналась, что пыталась украсть знаменитый трон со съемок «Игры престолов»
    Эмилия Кларк

    К сожалению для актрисы, металлическая конструкция не поместилась в автомобиль

    Звезда сериала HBO «Игра престолов» Эмилия Кларк, играющая роль Дейенерис Таргариен, призналась, что пыталась совершить кражу во время съемок проекта.

    Объектом ее желаний стал знаменитый Железный трон короля - именно его актриса хотела оставить себе на память. Однако, к ее сожалению, гигантская металлическая конструкция не поместилась в багажник ее автомобиля.

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    Эмилия Кларк призналась, что пыталась украсть знаменитый трон со съемок «Игры престолов»
    Эмилия Кларк призналась, что пыталась украсть знаменитый трон со съемок «Игры престолов»
    Эмилия Кларк призналась, что пыталась украсть знаменитый трон со съемок «Игры престолов»
    Эмилия Кларк призналась, что пыталась украсть знаменитый трон со съемок «Игры престолов»
    Эмилия Кларк призналась, что пыталась украсть знаменитый трон со съемок «Игры престолов»
    Эмилия Кларк призналась, что пыталась украсть знаменитый трон со съемок «Игры престолов»
    Эмилия Кларк призналась, что пыталась украсть знаменитый трон со съемок «Игры престолов»
    Эмилия Кларк призналась, что пыталась украсть знаменитый трон со съемок «Игры престолов»

    «Я пыталась толкать его, чтобы уместить в машину, однако он оказался слишком габаритным. Что уж тут поделать?», - приводит слова Кларк издание Metro.

    Напомним, что выход первых серий финального сезона «Игры престолов» запланирован на апрель 2019 года.

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    Игра престолов актриса
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