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    Шоу-биз

    Эмилия Кларк призналась, что вдохновлялась речами Гитлера перед съемками финала «Игры престолов»

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    <p>Эмилия Кларк</p> <p>Фото: imdb</p> - Эмилия Кларк призналась, что вдохновлялась речами Гитлера перед съемками финала «Игры престолов»

    Эмилия Кларк

    Фото: imdb

    Актриса раскрыла неожиданные источники вдохновения

    Одним из самых ярких моментов финального эпизода телесаги «Игра престолов» стала эпическая речь героини Эмилии Кларк Дейенерис Таргариен, которая была одновременно и могущественной, и в то же время безумной. В интервью журналу Variety актриса рассказала, как к ней готовилась, и призналась, что перед съемками посмотрела не одну речь мировых лидеров и диктаторов, в частности Адольфа Гитлера.

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    Эмилия Кларк призналась, что вдохновлялась речами Гитлера перед съемками финала «Игры престолов»
    Эмилия Кларк призналась, что вдохновлялась речами Гитлера перед съемками финала «Игры престолов»
    Эмилия Кларк призналась, что вдохновлялась речами Гитлера перед съемками финала «Игры престолов»
    Эмилия Кларк призналась, что вдохновлялась речами Гитлера перед съемками финала «Игры престолов»
    Эмилия Кларк призналась, что вдохновлялась речами Гитлера перед съемками финала «Игры престолов»
    Эмилия Кларк призналась, что вдохновлялась речами Гитлера перед съемками финала «Игры престолов»
    Эмилия Кларк призналась, что вдохновлялась речами Гитлера перед съемками финала «Игры престолов»
    Эмилия Кларк призналась, что вдохновлялась речами Гитлера перед съемками финала «Игры престолов»
    Эмилия Кларк призналась, что вдохновлялась речами Гитлера перед съемками финала «Игры престолов»
    Эмилия Кларк призналась, что вдохновлялась речами Гитлера перед съемками финала «Игры престолов»
    Эмилия Кларк призналась, что вдохновлялась речами Гитлера перед съемками финала «Игры престолов»
    Эмилия Кларк призналась, что вдохновлялась речами Гитлера перед съемками финала «Игры престолов»
    Эмилия Кларк призналась, что вдохновлялась речами Гитлера перед съемками финала «Игры престолов»
    Фото: imdb

    «Прежде чем произнести все эти речи на вымышленных языках, я посмотрела много видео с участием диктаторов и мировых лидеров, говорящих на другом языке, и, не зная языка, пыталась понять, что они говорят. И я смогла! Вы точно можете понять, что говорит Гитлер и все эти ораторы, говорящие на иностранном языке. Я подумала, что, если буду верить каждому слово, которое произношу, зрителю не нужно будет постоянно читать субтитры», - призналась она.

    Кларк добавила, что часто репетировала свою речь до поздней ночи в течение двух месяцев, а когда настал день съемок, она произнесла ее без запинки с первого дубля.

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    Игра престолов актриса
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