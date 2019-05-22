Эмилия Кларк призналась, что вдохновлялась речами Гитлера перед съемками финала «Игры престолов»



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Эмилия Кларк Фото: imdb

Актриса раскрыла неожиданные источники вдохновения

Одним из самых ярких моментов финального эпизода телесаги «Игра престолов» стала эпическая речь героини Эмилии Кларк Дейенерис Таргариен, которая была одновременно и могущественной, и в то же время безумной. В интервью журналу Variety актриса рассказала, как к ней готовилась, и призналась, что перед съемками посмотрела не одну речь мировых лидеров и диктаторов, в частности Адольфа Гитлера.

«Прежде чем произнести все эти речи на вымышленных языках, я посмотрела много видео с участием диктаторов и мировых лидеров, говорящих на другом языке, и, не зная языка, пыталась понять, что они говорят. И я смогла! Вы точно можете понять, что говорит Гитлер и все эти ораторы, говорящие на иностранном языке. Я подумала, что, если буду верить каждому слово, которое произношу, зрителю не нужно будет постоянно читать субтитры», - призналась она.

Кларк добавила, что часто репетировала свою речь до поздней ночи в течение двух месяцев, а когда настал день съемок, она произнесла ее без запинки с первого дубля.