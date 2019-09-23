Эмилия «мать драконов» Кларк засветила пышный бюст в слишком откровенном платье



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Эмилия Кларк

Звезда вдохновилась недавним дефиле Дженнифер Лопес

32-летняя Эмилия Кларк появилась на ковровой дорожке премии Emmy в смелом образе. Звезда сериала «Игра престолов» выбрала для мероприятия платье с очень откровенным декольте.

Исполнительница роли Дейенерис появилась в эффектном наряде темно-синего оттенка от Valentino Haute Couture. Сексуальный фасон аутфита с декольте до талии и пикантными разрезами практически не оставил фанатам простора для воображения. Поклонники cумели разглядеть в подробностях не только женственную фигуру Кларк, но и ее новую татуировку в виде козлика под грудью.

Звезда отметила, что решилась на провокационный наряд, впечатлившись недавним дефиле Дженнифер Лопес. Певица продемонстрировала на показе в Милане обновленную версию легендарного «тропического» платья от Versace, в котором впервые появилась на Grammy Awards в 2000-м году.

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