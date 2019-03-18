Эшли Грэм начала выпускать одежду plus-size, чтобы у нее были бикини



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Эшли Грэм Фото: instagram / ashleygraham

Известная модель любит откровенные образы

31-летняя Эшли Грэм твердо намерена научить девушек любить себя такими, какие они есть на самом деле. Модель plus-size откровенно рассказала, как к ней пришла идея запустить собственный бренд пляжной одежды Swimsuits For All.

Звезда дала интервью австралийской версии журнала Vogue. В беседе Эшли призналась, что решила выпускать plus-size одежду, потому что не могла найти себе подходящее нижнее белье и купальники.

«В моем гардеробе не было сексуального поддерживающего белья моего размера. Та же история была и с купальниками. Мне были нужны миниатюрные бикини, но никто не хотел выпускать их для женщин с формами, поэтому я выпустила их сама», - поделилась модель.

Эшли в очередной раз отметила, что фэшн-индустрия меняется и она очень рада этому обстоятельству. Модель не стесняется своих пышных форм и призывает девушек по всему миру забыть об общепринятых стандартах красоты.

Эшли Грэм выбирает откровенные облегающие наряды для выхода в свет и регулярно демонстрирует свою фигуру поклонникам в Instagram.