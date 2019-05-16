Эурон Грейджой и Серсея Ланнистер могли выжить в пятом эпизоде «Игре престолов»



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Фото: imdb

Пилу Асбек, сыгравший персонажа по прозвищу «Вороний глаз», рассказал о съемках сцены смерти

Пятый эпизод финального сезона «Игры престолов» унес жизни многих персонажей, среди которых оказались Эурон Грейджой по кличке «Вороний глаз» и Серсея Ланнистер.

Пилу Асбек, сыгравший Грейджоя, пролил свет на съемки сцены своей смерти. По сюжету, его герой погиб от рук Джейми Ланнистера. Когда во время схватки «Вороний глаз» решает, что убил соперника, тот неожиданно наносит ему смертельный удар, отмечает издание Express.co

Однако фанаты на самом деле не видели, как он умирает. «Причина, по которой я не хотел умирать на экране, была подразнить сценаристов. У них была описана сцена того, как Эурон умирает. Точно так же хотел снимать и режиссер», - рассказал актер.

Однако артист не хотел, чтобы сцена снималась так. «Я спросил их, а что, если я не умру? Что, если я просто улыбнусь и отведу взгляд?» - продолжил он, добавив, что к его доводам прислушались.

Что касается Серсеи, то Джейми Ланнистеру удалось воссоединиться с ней, когда на них обрушился замок. Но, как и в случае с Грейджоем, то, как она умирает в сериале, также показано не было. Поэтому у фанатов еще есть надежда увидеть своих любимцев живыми.