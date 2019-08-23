Ева Лонгория в облегающем платье прошлась с годовалым сыном по красной дорожке
Ева Лонгория с сыном
instagram.com/evalongoria/
Поклонников восхитил поступок кинозвезды
Американская актриса Ева Лонгория, прошлым летом ставшая мамой, взяла маленького Сантьяго даже на красную дорожку Каннского кинофестиваля.
Звезда «Отчанных домохозяек» поделилась снимком, на котором она запечатлена в элегантном облегающем платье с серебряными и золотыми пайетками.
Под объективами камер Ева держала на руках сына, одетого в изысканной черный фрак, белую рубашку и стильные черно-белые туфельки. Левой рукой Лонгория придерживала детскую коляску, которая тоже «отправилась» вместе с ней на ковровую дорожку.
«Близко и лично…» - написала Лонгория в Instagram.