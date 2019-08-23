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    Шоу-биз

    Ева Лонгория в облегающем платье прошлась с годовалым сыном по красной дорожке

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    <p>Ева Лонгория с сыном</p> <p>instagram.com/evalongoria/</p> - Ева Лонгория в облегающем платье прошлась с годовалым сыном по красной дорожке

    Ева Лонгория с сыном

    instagram.com/evalongoria/

    Поклонников восхитил поступок кинозвезды

    Американская актриса Ева Лонгория, прошлым летом ставшая мамой, взяла маленького Сантьяго даже на красную дорожку Каннского кинофестиваля.

    Звезда «Отчанных домохозяек» поделилась снимком, на котором она запечатлена в элегантном облегающем платье с серебряными и золотыми пайетками.

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    Ева Лонгория в облегающем платье прошлась с годовалым сыном по красной дорожке
    Ева Лонгория в облегающем платье прошлась с годовалым сыном по красной дорожке
    Ева Лонгория в облегающем платье прошлась с годовалым сыном по красной дорожке
    Ева Лонгория в облегающем платье прошлась с годовалым сыном по красной дорожке
    Ева Лонгория в облегающем платье прошлась с годовалым сыном по красной дорожке
    Ева Лонгория в облегающем платье прошлась с годовалым сыном по красной дорожке
    Ева Лонгория в облегающем платье прошлась с годовалым сыном по красной дорожке
    Ева Лонгория в облегающем платье прошлась с годовалым сыном по красной дорожке
    Ева Лонгория в облегающем платье прошлась с годовалым сыном по красной дорожке
    Ева Лонгория в облегающем платье прошлась с годовалым сыном по красной дорожке
    Ева Лонгория в облегающем платье прошлась с годовалым сыном по красной дорожке
    Ева Лонгория в облегающем платье прошлась с годовалым сыном по красной дорожке
    Ева Лонгория в облегающем платье прошлась с годовалым сыном по красной дорожке

    Под объективами камер Ева держала на руках сына, одетого в изысканной черный фрак, белую рубашку и стильные черно-белые туфельки. Левой рукой Лонгория придерживала детскую коляску, которая тоже «отправилась» вместе с ней на ковровую дорожку.

    «Близко и лично…» - написала Лонгория в Instagram.

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    дети звезд актриса
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