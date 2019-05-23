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    Шоу-биз

    Фанаты футбольного клуба «Арсенал» раскритиковали Кардашьян из-за неподдержки Мхитаряна

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    Ким Кардашьян - Фанаты футбольного клуба «Арсенал» раскритиковали Кардашьян из-за неподдержки Мхитаряна
    Ким Кардашьян

    Звезде реалити-шоу и актрисе напомнили об ее армянских корнях

    Болельщики лондонского «Арсенала» раскритиковали американскую звезду реалити-шоу и актрису Ким Кардашьян, имеющую армянские корни, из-за того, что она не поддержала полузащитника «канониров» Генриха Мхитаряна.

    Ранее хавбек объявил, что пропустит финал Лиги Европы, который состоится в Баку. Армения, уроженцем которой является футболист «Арсенала», и Азербайджан, где пройдёт игра, конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

    Кардашьян в «Твиттере» опубликовала пост с сообщением: «Прошёл год с тех пор, как мои двоюродные сестры, Хлоя, Канье, Норт и я посетили Армению и узнали многое об истории нашей семьи».

    В комментариях к сообщению многие болельщики «Арсенала» написали критические сообщения в адрес Кардашьян, которая не упомянула ситуацию с Мхитаряном и не вступилась за него.

    Джерело: Чемпионат.com

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