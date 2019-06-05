Forbes назвал Рианну самой богатой певицей в мире



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Рианна

Cостояние артистки оценивается в $600 миллионов

Американская певица Рианна стала самой богатой женщиной в музыкальной индустрии, пишет журнал Forbes, оценивший ее состояние в $600 миллионов.

По доходам она опередила Мадонну ($570 миллионов), Селин Дион ($450 миллионов) и Бейонсе ($400 миллионов).

Правда, большую часть своего состояния Рианна заработала не музыкой, а благодаря партнерству с французским производителем люксовых товаров LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). Компания стала совладельцем косметического бренда Fenty Beauty, который в прошлом году заработал около $570 миллионов. По данным Forbes, LVMH владеет 50% компании, тогда как Рианне принадлежат 15%. Представитель певицы не согласился с этими данными, но отказался предоставить другие.