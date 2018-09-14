  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    «Фортеп… ты че, пьяный?»: Иван Дорн и лейбл Masterskaya выпустили клип (видео)

    • Розсилка
    «Фортеп… ты че, пьяный?»: Иван Дорн и лейбл Masterskaya выпустили клип (видео)

    Организаторы фестиваля «Кураж Базар» запустили благотворительную кампанию по сбору денег на покупку музыкальных инструментов для музшколы и девятилетней львовянки. Помогать собирать деньги будет Иван Дорн и его лейбл Masterskaya.

    В Украине 1678 детских музыкальных школ, которые испытывают существенные проблемы с инструментами. Именно об этом и поет Дорн в своей новой песне. Он рассказывает свою историю из детства, когда захотел учиться играть на фортепиано, но в школе не было такого инструмента. И у родителей также не получилось выпросить покупку клавиш.

    Читайте також

    «Мы с @masterskayalab не понаслышке знаем, что инструменты — это дорого и в наших музыкальных школах их катастрофически не хватает. Поэтому вместе с @kurazhbazar мы решили замутить добрую коллабу — проект помощи музыкальным школам и талантливым детям Украины», – написал Иван Дорн у себя в Instagram.

     

    Джерело: bit.ua

    Читайте також
    Иван Дорн благодійність деньги
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ