«Фортеп… ты че, пьяный?»: Иван Дорн и лейбл Masterskaya выпустили клип (видео)



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Организаторы фестиваля «Кураж Базар» запустили благотворительную кампанию по сбору денег на покупку музыкальных инструментов для музшколы и девятилетней львовянки. Помогать собирать деньги будет Иван Дорн и его лейбл Masterskaya.

В Украине 1678 детских музыкальных школ, которые испытывают существенные проблемы с инструментами. Именно об этом и поет Дорн в своей новой песне. Он рассказывает свою историю из детства, когда захотел учиться играть на фортепиано, но в школе не было такого инструмента. И у родителей также не получилось выпросить покупку клавиш.

«Мы с @masterskayalab не понаслышке знаем, что инструменты — это дорого и в наших музыкальных школах их катастрофически не хватает. Поэтому вместе с @kurazhbazar мы решили замутить добрую коллабу — проект помощи музыкальным школам и талантливым детям Украины», – написал Иван Дорн у себя в Instagram.

Джерело: bit.ua