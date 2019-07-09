Фреймут сравнила себя с императрицей и показала тощую фигуру на пляже



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Оля Фреймут

Знаменитость порадовала поклонников новым фото

Популярная украинская телеведущая Оля Фреймут поделилась фото с отдыха в Индонезии. Звезда выложила в Инстаграм снимок, на котором позирует в купальнике на берегу океана. Также ведущая сравнила себя с императрицей и пришла к выводу, что не нужно себя стесниться.

«Иператриця Австрии Сиси была очень красивой, иконой стиля. Но в 34 года запретила фиксировать себя на портретах. Не хотела разочаровывать поклонников лицом, которое касается старость. Как я понимаю Сиси, но стыдится себя с годами не стоит. С возрастом нахожу в лице новые черты, которых не было в юности. Уверенность, спокойствие, жизненный опыт. Разве это надо прятать?», - написала Оля.