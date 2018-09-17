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    Шоу-биз

    Фронтмена Sex Pistols застали в жалком виде в одном из аэропортов (фото)

    • Розсилка
    Фронтмена Sex Pistols застали в жалком виде в одном из аэропортов (фото)

    Когда-то гроза британского панк-рока Джон Лайдон стал почти неузнаваем. Таким его поймали в аэропорту в Лос-Анджелесе

    62-летний певец по-прежнему имел свои фирменные мандариновые волосы и причудливый модный вид, но это лишь тень его самого.

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    Фронтмена Sex Pistols застали в жалком виде в одном из аэропортов (фото)
    Фронтмена Sex Pistols застали в жалком виде в одном из аэропортов (фото)
    Фронтмена Sex Pistols застали в жалком виде в одном из аэропортов (фото)
    Фронтмена Sex Pistols застали в жалком виде в одном из аэропортов (фото)
    Фронтмена Sex Pistols застали в жалком виде в одном из аэропортов (фото)
    Фронтмена Sex Pistols застали в жалком виде в одном из аэропортов (фото)
    Фронтмена Sex Pistols застали в жалком виде в одном из аэропортов (фото)

    Как сообщаю источники из Mirror, певец пребывает в активной фазе американского пресс-турне для продвижения своего нового документального фильма The Public Image Is Rotten. Правда, все прошло без энтузиазма. Многие отметили пассивность и апатичность Джона. Присутствовавшим на презентации не хватало энергии и драйва легенды рок-сцены 80-х.

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    Известный по антимонархическим высказываниям, музыкант опустился до комментирования эпизодов из саги о принце Гарри и Меган Маркле.  «Кажется, они любят друг друга. Оставьте их покое», - заявил он New York Post.

     Читайте также: Принцу Гарри нет места на супружеском ложе. Его заняла Меган Маркл и ее эго

    Джерело: mirror.co.uk

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