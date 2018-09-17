Фронтмена Sex Pistols застали в жалком виде в одном из аэропортов (фото)



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Когда-то гроза британского панк-рока Джон Лайдон стал почти неузнаваем. Таким его поймали в аэропорту в Лос-Анджелесе

62-летний певец по-прежнему имел свои фирменные мандариновые волосы и причудливый модный вид, но это лишь тень его самого.

Как сообщаю источники из Mirror, певец пребывает в активной фазе американского пресс-турне для продвижения своего нового документального фильма The Public Image Is Rotten. Правда, все прошло без энтузиазма. Многие отметили пассивность и апатичность Джона. Присутствовавшим на презентации не хватало энергии и драйва легенды рок-сцены 80-х.

Известный по антимонархическим высказываниям, музыкант опустился до комментирования эпизодов из саги о принце Гарри и Меган Маркле. «Кажется, они любят друг друга. Оставьте их покое», - заявил он New York Post.

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Джерело: mirror.co.uk