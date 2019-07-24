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    Шоу-биз

    Гайтана рассказала, зачем заключила брачный контракт с мужем

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    <p>Гайтана</p> <p>Фото: facebook.com/pg/officialgaitana</p> - Гайтана рассказала, зачем заключила брачный контракт с мужем

    Гайтана

    Фото: facebook.com/pg/officialgaitana

    Певица призналась, зачем ей понадобился договор

    Популярная украинская певица Гайтана рассказала о брачном контракте. У себя в Инстаграме Гайтана сообщила, что заключила договор после бракосочетания со своим мужем.

    «Как только мы с мужем расписались, он предложил мне оформить с ним брачный договор. Впервые в жизни я услышала от мужа, что он хочет, чтобы у меня и у моих родителей никогда не возникало сомнений в искренности нашей любви», - писала в соцсети звезда.

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    Гайтана рассказала, зачем заключила брачный контракт с мужем
    Гайтана рассказала, зачем заключила брачный контракт с мужем
    Гайтана рассказала, зачем заключила брачный контракт с мужем
    Гайтана рассказала, зачем заключила брачный контракт с мужем
    Гайтана рассказала, зачем заключила брачный контракт с мужем
    Гайтана рассказала, зачем заключила брачный контракт с мужем
    Гайтана рассказала, зачем заключила брачный контракт с мужем
    Гайтана рассказала, зачем заключила брачный контракт с мужем
    Гайтана рассказала, зачем заключила брачный контракт с мужем
    Гайтана рассказала, зачем заключила брачный контракт с мужем
    Гайтана рассказала, зачем заключила брачный контракт с мужем
    Гайтана рассказала, зачем заключила брачный контракт с мужем
    Гайтана рассказала, зачем заключила брачный контракт с мужем
    Гайтана рассказала, зачем заключила брачный контракт с мужем
    Гайтана рассказала, зачем заключила брачный контракт с мужем
    Гайтана рассказала, зачем заключила брачный контракт с мужем
    Гайтана рассказала, зачем заключила брачный контракт с мужем
    Гайтана рассказала, зачем заключила брачный контракт с мужем
    Фото: facebook.com/pg/officialgaitana

    Также певица призналась, что не раз натыкалась на аферистов, которые делают все, чтобы присвоить деньги и недвижимость.

    «Мой горький опыт научил меня тому, что аферистов очень много. Они умело манипулируют вами, обвиняя в недоверии, только ради того, чтобы присвоить ваши деньги и недвижимость», - рассказала артистка.

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    Гайтана певица
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