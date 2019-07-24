Гайтана рассказала, зачем заключила брачный контракт с мужем



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Гайтана Фото: facebook.com/pg/officialgaitana

Певица призналась, зачем ей понадобился договор

Популярная украинская певица Гайтана рассказала о брачном контракте. У себя в Инстаграме Гайтана сообщила, что заключила договор после бракосочетания со своим мужем.

«Как только мы с мужем расписались, он предложил мне оформить с ним брачный договор. Впервые в жизни я услышала от мужа, что он хочет, чтобы у меня и у моих родителей никогда не возникало сомнений в искренности нашей любви», - писала в соцсети звезда.

Также певица призналась, что не раз натыкалась на аферистов, которые делают все, чтобы присвоить деньги и недвижимость.

«Мой горький опыт научил меня тому, что аферистов очень много. Они умело манипулируют вами, обвиняя в недоверии, только ради того, чтобы присвоить ваши деньги и недвижимость», - рассказала артистка.

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