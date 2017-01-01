Герои «Кохання на виживання» рассказали, как изменились их отношения

Богдан очень хотел, чтобы после участия в проекте Маша перестала быть капризным ребенком. Девушка, в свою очередь, мечтала видеть в своем возлюбленном надежную опору, а не подкаблучника.

После многочисленных ссор с истериками и слезами ребята вернулись из Индии домой в статусе пары. Но при одном условии: начать все с чистого листа. «В наших отношениях все очень изменилось в лучшую сторону, − рассказывает Маша. − По пути домой, в самолете, Богдан постоянно повторял: «Маша, ты другая. Я тебя не



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Богдан очень хотел, чтобы после участия в проекте Маша перестала быть капризным ребенком. Девушка, в свою очередь, мечтала видеть в своем возлюбленном надежную опору, а не подкаблучника.

После многочисленных ссор с истериками и слезами ребята вернулись из Индии домой в статусе пары. Но при одном условии: начать все с чистого листа.

«В наших отношениях все очень изменилось в лучшую сторону, − рассказывает Маша. − По пути домой, в самолете, Богдан постоянно повторял: «Маша, ты другая. Я тебя не узнаю. Это, наверное, временный эффект!» Но этот эффект длится по сей день. Считаю, что на нас повлияла магия Индии! Весь негатив мы оставили там, забыли все плохое»

Теперь в их отношениях не возникает никаких разногласий по поводу финансов, так как Маша начала ценить труд Богдана. А еще – устроилась на работу!

«С недавних пор я работаю в рекламном агентстве. И научилась правильно распределять наш общий бюджет, − признается Маша. − Раньше это была большая проблема, так как я ничего не зарабатывала, но много требовала от Богдана. Теперь прислушиваюсь к его советам, и вижу, что он это ценит»

Маша превратила в плюс даже самое суровое для себя испытание на проекте – стрижку волос на 10 сантиметров за каждый неправильный ответ Богдана о ней. Как оказалось, на этом бьюти-эксперименты девушки не закончились.

«Когда впервые увидела себя в зеркале после Индии с новой прической, подумала: «Да я же секси!» И Богдан сказал, что мне очень идет такая длина. В будущем хочу перекраситься из брюнетки в светлый оттенок!», - отметила Маша.

Выигранные в Индии 50 тысяч гривен стали солидным вкладом в покупку общей квартиры, о которой так мечтали Маша и Богдан.

«Мы смогли накопить сумму для первого взноса на квартиру, и добавили к ней наш выигрыш, − рассказал Богдан. − В следующем году планируем переехать в новое жилье, а пока – снимаем в Киеве квартиру вместе с нашими новыми друзьями. И знаете, кто это? Даша и Сережа, герои второго выпуска! Но самое главное наше событие еще впереди. В новом году мы собираемся пожениться, а ближе к лету – проведем медовый месяц в Индии, которая нам очень понравилась»