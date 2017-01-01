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    Шоу-біз

    Герои «Кохання на виживання» рассказали, как изменились их отношения

    Богдан очень хотел, чтобы после участия в проекте Маша перестала быть капризным ребенком. Девушка, в свою очередь, мечтала видеть в своем возлюбленном надежную опору, а не подкаблучника.
    После многочисленных ссор с истериками и слезами ребята вернулись из Индии домой в статусе пары. Но при одном условии: начать все с  чистого листа. «В наших отношениях все очень изменилось в лучшую сторону, − рассказывает Маша. − По пути домой, в самолете, Богдан постоянно повторял: «Маша, ты другая. Я тебя не
    • Сьогодні, 13:03
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    Богдан очень хотел, чтобы после участия в проекте Маша перестала быть капризным ребенком. Девушка, в свою очередь, мечтала видеть в своем возлюбленном надежную опору, а не подкаблучника.

    После многочисленных ссор с истериками и слезами ребята вернулись из Индии домой в статусе пары. Но при одном условии: начать все с  чистого листа.

    «В наших отношениях все очень изменилось в лучшую сторону, − рассказывает Маша. − По пути домой, в самолете, Богдан постоянно повторял: «Маша, ты другая. Я тебя не узнаю. Это, наверное, временный эффект!» Но этот эффект длится по сей день. Считаю, что на нас повлияла магия Индии! Весь негатив мы оставили там, забыли все плохое»

    Теперь в их отношениях не возникает никаких разногласий по поводу финансов, так как Маша начала ценить труд Богдана. А еще – устроилась на работу!  

    «С недавних пор я работаю в рекламном агентстве. И научилась правильно распределять наш общий бюджет, − признается Маша. − Раньше это была большая проблема, так как я ничего не зарабатывала, но много требовала от Богдана. Теперь прислушиваюсь к его советам, и вижу, что он это ценит»

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    Герои «Кохання на виживання» рассказали, как изменились их отношения
    Герои «Кохання на виживання» рассказали, как изменились их отношения
    Герои «Кохання на виживання» рассказали, как изменились их отношения
    Герои «Кохання на виживання» рассказали, как изменились их отношения
    Герои «Кохання на виживання» рассказали, как изменились их отношения

    Маша превратила в плюс даже самое суровое для себя испытание на проекте – стрижку волос на 10 сантиметров за каждый неправильный ответ Богдана о ней. Как оказалось, на этом бьюти-эксперименты девушки не закончились.

    «Когда впервые увидела себя в зеркале после Индии с новой прической, подумала: «Да я же секси!» И Богдан сказал, что мне очень идет такая длина. В будущем хочу перекраситься из брюнетки в светлый оттенок!», - отметила Маша.

    Выигранные в Индии 50 тысяч гривен стали солидным вкладом в покупку общей квартиры, о которой так мечтали Маша и Богдан.

    «Мы смогли накопить сумму для первого взноса на квартиру, и добавили к ней наш выигрыш, − рассказал Богдан. − В следующем году планируем переехать в новое жилье, а пока – снимаем в Киеве квартиру вместе с нашими новыми друзьями. И знаете, кто это? Даша и Сережа, герои второго выпуска! Но самое главное наше событие еще впереди. В новом году мы собираемся пожениться, а ближе к лету – проведем медовый месяц в Индии, которая нам очень понравилась»

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