Голливудская звезда Хлоя Морец в наряде украинского дизайнера снялась для обложки глянца



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Хлоя Морец

Cтильные образы от украинских дизайнеров пользуются огромной популярностью

21-летняя американская актриса Хлоя Морец появилась в стильном наряде украинского модельера на обложке журнала «Gaytimes».

Этим достижением у себя в инстаграме похвасталась дизайнер Наталья Зинько. Именно в ее одежде позировала перед объективом камеры звезда фильма «Суспирия».

Отметим, что стильные образы от украинских дизайнеров действительно пользуются огромной популярностью среди звезд. Так, Дженнифер Лопес для съемок клипа также выбрала наряд от Наталии Зинько, а сексуальная модель Эмили Ратаковски, которую папарацци в полуобнаженном виде засекли на пляже, прогулялась по Милану в наряде от Bevza.

Напомним, карьера Хлои началась в Голливуде. Ее первой ролью стала роль Виолетты в двух эпизодах сериала «Защитник», а первая кинороль — роль Молли в 2005 году в фильме «Сердце свидетеля» — истории о семье, которая открыла в 1980 году первый пункт видеопроката. Этот дебют продолжился участием в телекомедии «Семейный план» в роли Чарли в молодости.

Первый крупный успех Хлои пришел после съемок в ремейке классического хоррора 1979 года «Ужас Амитивилля», в которой она сыграла Челси. Роль принесла ей номинацию на премию Young Artist Award. Далее Морец появилась в экшне Стивена Сигала «Сегодня ты умрешь».