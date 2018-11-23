  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Голливудская звезда Хлоя Морец в наряде украинского дизайнера снялась для обложки глянца

    • Розсилка
    Хлоя Морец - Голливудская звезда Хлоя Морец в наряде украинского дизайнера снялась для обложки глянца
    Хлоя Морец

    Cтильные образы от украинских дизайнеров пользуются огромной популярностью

    21-летняя американская актриса Хлоя Морец появилась в стильном наряде украинского модельера на обложке журнала «Gaytimes».

    Этим достижением у себя в инстаграме похвасталась дизайнер Наталья Зинько. Именно в ее одежде позировала перед объективом камеры звезда фильма «Суспирия».

    5bf8424c24e6c943923399

    Отметим, что стильные образы от украинских дизайнеров действительно пользуются огромной популярностью среди звезд. Так, Дженнифер Лопес для съемок клипа также выбрала наряд от Наталии Зинько, а сексуальная модель Эмили Ратаковски, которую папарацци в полуобнаженном виде засекли на пляже, прогулялась по Милану в наряде от Bevza.

    Напомним, карьера Хлои началась в Голливуде. Ее первой ролью стала роль Виолетты в двух эпизодах сериала «Защитник», а первая кинороль — роль Молли в 2005 году в фильме «Сердце свидетеля» — истории о семье, которая открыла в 1980 году первый пункт видеопроката. Этот дебют продолжился участием в телекомедии «Семейный план» в роли Чарли в молодости.

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    Голливудская звезда Хлоя Морец в наряде украинского дизайнера снялась для обложки глянца
    Голливудская звезда Хлоя Морец в наряде украинского дизайнера снялась для обложки глянца
    Голливудская звезда Хлоя Морец в наряде украинского дизайнера снялась для обложки глянца
    Голливудская звезда Хлоя Морец в наряде украинского дизайнера снялась для обложки глянца
    Голливудская звезда Хлоя Морец в наряде украинского дизайнера снялась для обложки глянца
    Голливудская звезда Хлоя Морец в наряде украинского дизайнера снялась для обложки глянца
    Голливудская звезда Хлоя Морец в наряде украинского дизайнера снялась для обложки глянца
    Голливудская звезда Хлоя Морец в наряде украинского дизайнера снялась для обложки глянца
    Голливудская звезда Хлоя Морец в наряде украинского дизайнера снялась для обложки глянца
    Голливудская звезда Хлоя Морец в наряде украинского дизайнера снялась для обложки глянца
    Голливудская звезда Хлоя Морец в наряде украинского дизайнера снялась для обложки глянца
    Голливудская звезда Хлоя Морец в наряде украинского дизайнера снялась для обложки глянца
    Голливудская звезда Хлоя Морец в наряде украинского дизайнера снялась для обложки глянца
    Голливудская звезда Хлоя Морец в наряде украинского дизайнера снялась для обложки глянца
    Голливудская звезда Хлоя Морец в наряде украинского дизайнера снялась для обложки глянца
    Голливудская звезда Хлоя Морец в наряде украинского дизайнера снялась для обложки глянца

    Первый крупный успех Хлои пришел после съемок в ремейке классического хоррора 1979 года «Ужас Амитивилля», в которой она сыграла Челси. Роль принесла ей номинацию на премию Young Artist Award. Далее Морец появилась в экшне Стивена Сигала «Сегодня ты умрешь».

     

     

    знаменитости мода и красота актриса модель самые сексуальные Дженнифер Лопес как быть модным шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ