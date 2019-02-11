Говорящие белые ходоки и пьяный Джон Сноу: появились подробности неудачного пилотного эпизода «Игры престолов»



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Пилотный эпизод настолько разочаровал создателей сериала, что им пришлось его полностью переснять

В преддверии заключительного эпизода фэнтези-саги «Игра престолов» издание The Huffington Post провело расследование, как же выглядел пилотный эпизод на самом деле. По словам создателей сериала Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса сценарий первой серии был разочаровывающим, а потому его никогда не показывали ни в интернете, ни на телевидении.

Журналист Билл Брэдли выяснил, что все черновики и рукописи автора романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина хранились в библиотеке штата Техас. Там же находился и первоначальная версия сценария для пилотного эпизода.

По словам Билла Брэдли, в пилотной серии белые ходоки разговаривали на своем языке, Джон Сноу опьянел во время приезда короля в Винтерфелл, а Серсея Ланнистер спускалась в крипту, догадываясь о реальном происхождении Джона Сноу. Позже сценаристы отказались от этих сцен, переделав в итоге более 90% серии.

Финальный 8 сезон «Игры престолов» выйдет 14 апреля и будет состоять из 6 серий по 90 минут каждая, и режиссеры признались, что каждая из них выглядит как отдельный полнометражный фильм.

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