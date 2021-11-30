Гросу рассказала, что была на волоске от смерти

Зрители были в восторге от акробатических элементов Гросу

Известная украинская певица Алина Гросу недавно выступила в Киеве для многотысячной публики во «Дворце Спорта».



Зрители были в восторге от акробатических элементов, которые артистка выполняла лично вместе с профессионалами. Алина поделилась, что во время многочисленных репетиций концерта, она чуть не выпала из крепления, которое помогало ей выполнять трюки. «На репетиции один раз поднялась – все супер, а второй раз плохо пристегнула руку и с воздуха кричала о помощи», – вспоминает Алина в программе «Зірковий шлях».

Также девушка рассказала, что верёвки с помощью которых её поднимали на большую высоту сильно передавили ей руки, из-за чего появились множественные гематомы на руках.

По словам певицы, целая команда стилистов занималась выбором сценической одежды для звезды. Они решили использовать образы из клипов, а так же пошили новые платья.

Напомним, что ранее Алина Гросу рассказала, что носит в своей сумочке. По её словам это маленький розовый нож, пачка денег и другие мелочи.