Гвен Стефани в жакете без нижнего белья снялась для глянца



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Гвен Стефани instagram.com/gwenstefani/

Звезда примерила провокационный образ

50-летняя Гвен Стефани приняла участие в дерзкой фотосъемке для британского глянца. Стилисты подобрали для певицы стильный черный жакет с необычными узорами. Стефани надела его на голое тело, «забыв» о нижнем белье.

Исполнительница приняла сексуальную позу, слегка прикрыв обнаженную грудь. «Королева», «Малышка, это – огонь!», «Эта женщина сияет как снаружи, так и изнутри. Вдохновляет!», «Горячая», «Фантастика», – прокомментировали пользователи Instgram.

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