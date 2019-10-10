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    Шоу-биз

    Гвен Стефани в жакете без нижнего белья снялась для глянца

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    <p>Гвен Стефани</p> <p>instagram.com/gwenstefani/</p> - Гвен Стефани в жакете без нижнего белья снялась для глянца

    Гвен Стефани

    instagram.com/gwenstefani/

    Звезда примерила провокационный образ

    50-летняя Гвен Стефани приняла участие в дерзкой фотосъемке для британского глянца. Стилисты подобрали для певицы стильный черный жакет с необычными узорами. Стефани надела его на голое тело, «забыв» о нижнем белье.

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    Гвен Стефани в жакете без нижнего белья снялась для глянца
    Гвен Стефани в жакете без нижнего белья снялась для глянца
    Гвен Стефани в жакете без нижнего белья снялась для глянца
    Гвен Стефани в жакете без нижнего белья снялась для глянца
    Гвен Стефани в жакете без нижнего белья снялась для глянца
    Гвен Стефани в жакете без нижнего белья снялась для глянца
    Гвен Стефани в жакете без нижнего белья снялась для глянца
    Гвен Стефани в жакете без нижнего белья снялась для глянца
    Гвен Стефани в жакете без нижнего белья снялась для глянца
    Гвен Стефани в жакете без нижнего белья снялась для глянца
    Гвен Стефани в жакете без нижнего белья снялась для глянца
    Гвен Стефани в жакете без нижнего белья снялась для глянца
    Гвен Стефани в жакете без нижнего белья снялась для глянца

    Исполнительница приняла сексуальную позу, слегка прикрыв обнаженную грудь. «Королева», «Малышка, это – огонь!», «Эта женщина сияет как снаружи, так и изнутри. Вдохновляет!», «Горячая», «Фантастика», – прокомментировали пользователи Instgram.

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