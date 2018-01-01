Харчишин рассказал, как его вызвали к Порошенко после стихотворения Скрябина

Артист упрекнул главу государства в показухе

Популярный украинский певец Валерий Харчишин рассказал, как его вызвали в администрацию президента Пера Порошенко после того, как он прочитал стихотворение Кузьмы Скрябина «Письмо к президентам Украины», сообщает «Главком». Артист отметил, что само приглашение в администрацию было озвучено очень некорректно по отношению к

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Валерий Харчишин

Артист упрекнул главу государства в показухе

Популярный украинский певец Валерий Харчишин рассказал, как его вызвали в администрацию президента Пера Порошенко после того, как он прочитал стихотворение Кузьмы Скрябина «Письмо к президентам Украины», сообщает «Главком».

Артист отметил, что само приглашение в администрацию было озвучено очень некорректно по отношению к музыканту. «Позвонила какая-то женщина из его пресс-службы, сказав приблизительно следующие слова: «Вас вызывает президент!» На что я сказал: «Меня не может вызвать президент, потому что я на него не работаю. Меня можно пригласить — и я приду, но если меня вызывают, я не пойду». Тогда она извинилась и поправилась»

Придя на встречу, Харчишин нервничал, от чего крутил в руках карандаш. В результате он его сломал, после чего спросил: «На этом месте случайно раньше не сидел легитимный, который ломает карандаши?» Это вызвало смех присутствовавших.

«Тогда я половинку отдал президенту и говорю: «Пусть это будет символом коммуникации, если не с народом, то хотя бы с музыкантами», - вспомнил музыкант.

«Возможно, ему тогда показалось, что мы таким образом, прочитав этот стих, показали свое недовольство. И мне показалось, что он таким образом решил нас успокоить — мы одна команда и тому подобное. Но чем дальше от той встречи, тем больше мне кажется, что президенту становится все больше пофиг, что происходит. И ему уже никого не хочется успокаивать… В результате происходит так: он что-то говорит и обещает, а потом выясняется, что все это было враньем и все это популизм», - сказал Харчишин.