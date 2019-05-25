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    Шоу-биз

    Хайди Клум в полупрозрачном платье с глубоким декольте восхитила поклонников своими формами

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    Хайди Клум - Хайди Клум в полупрозрачном платье с глубоким декольте восхитила поклонников своими формами
    Хайди Клум

    Некоторые предположили, что модель беременна в пятый раз

    45-летняя Хайди Клум порадовала поклонников новым соблазнительным выходом. Модель выбрала эффектный наряд для съемок финального эпизода шоу «Топ-модель по‑немецки».

    Блондинка появилась в студии в полупрозрачном черном комбинезоне из гипюра, который был украшен объемными бантами. Наряд с глубоким декольте подчеркнул фигуру звезды, но скрыл ее живот.

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    Хайди Клум в полупрозрачном платье с глубоким декольте восхитила поклонников своими формами
    Хайди Клум в полупрозрачном платье с глубоким декольте восхитила поклонников своими формами
    Хайди Клум в полупрозрачном платье с глубоким декольте восхитила поклонников своими формами
    Хайди Клум в полупрозрачном платье с глубоким декольте восхитила поклонников своими формами
    Хайди Клум в полупрозрачном платье с глубоким декольте восхитила поклонников своими формами
    Хайди Клум в полупрозрачном платье с глубоким декольте восхитила поклонников своими формами
    Хайди Клум в полупрозрачном платье с глубоким декольте восхитила поклонников своими формами
    Хайди Клум в полупрозрачном платье с глубоким декольте восхитила поклонников своими формами
    Хайди Клум в полупрозрачном платье с глубоким декольте восхитила поклонников своими формами

    Многие поклонники предположили, что модель беременна в пятый раз. Хайди помолвлена с гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем, который младше ее на 16 лет.

    Слухи о беременности звезды появились еще несколько месяцев назад, но сама многодетная мама не спешит делать официальных заявлений.

    модель
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