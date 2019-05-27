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    Шоу-биз

    HBO показал документальный фильм о съемках «Игры престолов»

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    HBO показал документальный фильм о съемках «Игры престолов»

    Реакция Кита Харингтона на судьбу Дейенерис оказалась очень эмоциональной

    Телеканал HBO показал двухчасовой документальный фильм «Последний дозор» о том, как создавался последний сезон сериала «Игра престолов». В частности, в фильме есть эпизод, где собравшиеся вместе актеры впервые узнали сценарий финала знаменитой саги.

    Несмотря на то что герои сериала - это лишь вымышленные персонажи фантастической вселенной, актеры достаточно эмоционально реагировали на повороты сюжета и смерть своих героев.

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    HBO показал документальный фильм о съемках «Игры престолов»
    HBO показал документальный фильм о съемках «Игры престолов»
    HBO показал документальный фильм о съемках «Игры престолов»
    HBO показал документальный фильм о съемках «Игры престолов»
    HBO показал документальный фильм о съемках «Игры престолов»

    Так, например, Кит Харингтон (Джон Сноу), узнав о том, что должен будет убить свою возлюбленную Дейенерис, испытал не меньшие мучения в жизни, чем на экране. Актер схватился за голову и чуть не заплакал. Потом он недоумевающе посмотрел на Эмилию Кларк (Дейенерис), а та, кивая, сползла под стол.

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    Джерело: Esquire

    Игра престолов актер
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