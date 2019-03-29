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    Шоу-биз

    HBO выпустил первый трейлер мини-сериала «Чернобыль»

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    HBO выпустил первый трейлер мини-сериала «Чернобыль»

    В главных ролях снялись Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон.

    Телеканал HBO выпустил трейлер мини-сериала «Чернобыль» об аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Сериал расскажет о последствиях чудовищной катастрофы и участниках спасательной операции. Один из главных героев - знаменитый ученый Валерий Легасов (его сыграет британский актер Джаред Харрис), который внес неоценимый вклад в ликвидацию последствий аварии на АЭС.

    В сериале также снялись Стеллан Скарсгард в роли замглавы совета министров СССР Бориса Щербина и Эмили Уотсон - она сыграет физика-ядерщика Улану Хомюк.

    «Чернобыль» состоит из пяти серий и выйдет на экраны 6 мая.

    Джерело: Esquire

    кино актер
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