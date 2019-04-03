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    Шоу-биз

    HBO выпустил постер к восьмому сезону «Игры престолов» с мертвыми героями

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    HBO выпустил постер к восьмому сезону «Игры престолов» с мертвыми героями

    Фанаты гадают, кто из героев погибнет

    Телеканал HBO опубликовал новый постер к финальному сезону «Игры престолов». На нем можно увидеть всех главных героев сериала: они мертвы, а их тела, занесенные снегом, расположены в форме Железного трона. «Здесь была великая война», - говорится в посте HBO.

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    Очевидно, это тизер битвы за Винтерфелл, в которой многие наши любимые персонажи впервые столкнутся с Королем Ночи и его армией белых ходоков. Они понимают, что это война не на жизнь, а на смерть, а на кону - существование человечества, поэтому нужно объединяться.

    Фанаты сериала восприняли это как намек на то, что многие герои в последнем сезоне погибнут. Дело в том, что белые ходоки, убивая своих жертв, располагают их тела в определенной геометрической форме.

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    Игра престолов
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