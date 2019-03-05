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    Шоу-биз

    Хэлли Берри сделала татуровку на всю спину

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    Хэлли Берри - Хэлли Берри сделала татуровку на всю спину
    Хэлли Берри

    Звезда «Людей Икс» опубликовала снимок, на котором стоит топлес

    Хэлли Берри на своей страничке в соцсети поделилась провокационным фото. На нем она стоит топлес, лицом к кухонной плите. На ней надеты блестящие, как рыбья чешуя, брюки, а все обнаженную спину украшает татуировка в виде водорослей.

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    «Чем не русалка», - подписала снимок звезда. О том, является ли морской узор перманентным или временным - для какой-либо роли, актриса раскрывать не стала.

    Часть подписчиков похвалили изысканный рисунок. Однако некоторые пользователи Сети обратили внимание на не вполне русалочий антураж: в одной руке Берри держит сковороду, а другая рука, в которой актриса держит яйцо, поднята вверх.

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    Хэлли Берри сделала татуровку на всю спину
    Хэлли Берри сделала татуровку на всю спину
    Хэлли Берри сделала татуровку на всю спину
    Хэлли Берри сделала татуровку на всю спину
    Хэлли Берри сделала татуровку на всю спину
    Хэлли Берри сделала татуровку на всю спину
    Хэлли Берри сделала татуровку на всю спину
    Хэлли Берри сделала татуровку на всю спину
    Хэлли Берри сделала татуровку на всю спину

    «Прекрасная плита», «Возможно, ты и не русалка, но яйцо действительно прекрасно», — пошутили интернет-остряки.

     

    татуировка актриса
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