Хейли Бибер появилась на улице в «интимном костюме»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джастин и Хейли Бибер

Девушка надела удобные белые кеды

22-летняя модель для выходов на прогулку часто выбирает необычные образы. Например, Хейли Бибер любит экспериментировать с одеждой мужа или облачаться для выходов в домашние комплекты. Вчера жена музыканта вышла из дома в пижамном костюме.

Папарацци «поймали» Хейли, когда на вышла на прогулку по Лос-Анджелесу в сатиновом пижамном костюме молочного цвета. Звезда надела струящуюся рубашку приталенного силуэта и штаны, со шнурком на поясе.

Девушка надела удобные белые кеды, а черную поясную сумку повесила через плечо на грудь. Жена Джастина Бибера собрала волосы в тугой пучок, а глаза спрятала за солнцезащитными очками. Из украшений на модели были только крупные золотые серьги-кольца.

В таком необычном для улицы наряде модель выглядела очень эффектно. Кстати, это не первый «пижамный» выход Кейли – в прошлом году она отправилась на свидание с будущим мужем в зеленой пижаме,