  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Хейли Бибер появилась на улице в «интимном костюме»

    • Розсилка
    Джастин и Хейли Бибер - Хейли Бибер появилась на улице в «интимном костюме»
    Джастин и Хейли Бибер

    Девушка надела удобные белые кеды

    22-летняя модель для выходов на прогулку часто выбирает необычные образы. Например, Хейли Бибер любит экспериментировать с одеждой мужа или облачаться для выходов в домашние комплекты. Вчера жена музыканта вышла из дома в пижамном костюме.

    Папарацци «поймали» Хейли, когда на вышла на прогулку по Лос-Анджелесу в сатиновом пижамном костюме молочного цвета. Звезда надела струящуюся рубашку приталенного силуэта и штаны, со шнурком на поясе.

    1 з 27
    на весь екран згорнути
    Хейли Бибер появилась на улице в «интимном костюме»
    Хейли Бибер появилась на улице в «интимном костюме»
    Хейли Бибер появилась на улице в «интимном костюме»
    Хейли Бибер появилась на улице в «интимном костюме»
    Хейли Бибер появилась на улице в «интимном костюме»
    Хейли Бибер появилась на улице в «интимном костюме»
    Хейли Бибер появилась на улице в «интимном костюме»
    Хейли Бибер появилась на улице в «интимном костюме»
    Хейли Бибер появилась на улице в «интимном костюме»
    Хейли Бибер появилась на улице в «интимном костюме»
    Хейли Бибер появилась на улице в «интимном костюме»
    Хейли Бибер появилась на улице в «интимном костюме»
    Хейли Бибер появилась на улице в «интимном костюме»
    Хейли Бибер появилась на улице в «интимном костюме»
    Хейли Бибер появилась на улице в «интимном костюме»
    Хейли Бибер появилась на улице в «интимном костюме»
    Хейли Бибер появилась на улице в «интимном костюме»
    Хейли Бибер появилась на улице в «интимном костюме»
    Хейли Бибер появилась на улице в «интимном костюме»
    Хейли Бибер появилась на улице в «интимном костюме»
    Хейли Бибер появилась на улице в «интимном костюме»
    Хейли Бибер появилась на улице в «интимном костюме»
    Хейли Бибер появилась на улице в «интимном костюме»
    Хейли Бибер появилась на улице в «интимном костюме»
    Хейли Бибер появилась на улице в «интимном костюме»
    Хейли Бибер появилась на улице в «интимном костюме»

    Девушка надела удобные белые кеды, а черную поясную сумку повесила через плечо на грудь. Жена Джастина Бибера собрала волосы в тугой пучок, а глаза спрятала за солнцезащитными очками. Из украшений на модели были только крупные золотые серьги-кольца.

    В таком необычном для улицы наряде модель выглядела очень эффектно. Кстати, это не первый «пижамный» выход Кейли – в прошлом году она отправилась на свидание с будущим мужем в зеленой пижаме,

     Читайте также: Когда накрывает не вовремя: Тищенко засекли за неадекватным поведением на заседании ВР (видео)
    модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ