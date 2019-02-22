Хлое Кардашьян впервые появилась на публике после новостей об измене бойфренда



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Хлое Кардашьян

Реалити-звезда поразила стильным образом

Минувшим вечером в Лос-Анджелесе 34-летняя Хлое Кардашьян посетила открытие местного магазина, на котором собрались сливки американского шоу-бизнеса. Появление члена семьи Кендалл-Кардашьян на вечеринке стало неожиданностью для многих, ведь буквально накануне знаменитость узнала об измене своего бойфренда, 27-летнего Тристана Томпсона, с близкой подругой семьи, 21-летней Джорджин Вудс.

Хлое появилась на открытии бутика в укороченном черном свитере с белыми надписями и кожаных брюках с завышенной талией. Образ звезды реалити-шоу был дополнен черными лодочками на высоком каблуке.

Напомним, что несколько дней назад в сети появились слухи о том, что бойфренд Хлое Кардашьян и отец ее единственной дочери Тру, изменил звезде с лучшей подругой ее сестры Кайли Дженнер - Джорджин Вудс. Инсайдеры утверждают, что Тристан, который уже и ранее был уличен в неверности возлюбленной, и Джорджин сблизились на домашней вечеринке общих друзей.

«Всю ночь Томпсон и Вудс не отходили друг от друга, и их общение сложно было назвать дружеским. Они не могли держать себя в руках», - рассказал подробности измены один из очевидцев.

В прессе также пишут о том, что Тристан и Джорджин покинули вечеринку вместе, а затем отправились домой к баскетболисту - ранним утром девушка была замечена очевидцами на выходе из его особняка.



