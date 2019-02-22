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    Шоу-биз

    Хлое Кардашьян впервые появилась на публике после новостей об измене бойфренда

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    Хлое Кардашьян&nbsp; - Хлое Кардашьян впервые появилась на публике после новостей об измене бойфренда
    Хлое Кардашьян 

    Реалити-звезда поразила стильным образом

    Минувшим вечером в Лос-Анджелесе 34-летняя Хлое Кардашьян посетила открытие местного магазина, на котором собрались сливки американского шоу-бизнеса. Появление члена семьи Кендалл-Кардашьян на вечеринке стало неожиданностью для многих, ведь буквально накануне знаменитость узнала об измене своего бойфренда, 27-летнего Тристана Томпсона, с близкой подругой семьи, 21-летней Джорджин Вудс.

    Хлое появилась на открытии бутика в укороченном черном свитере с белыми надписями и кожаных брюках с завышенной талией. Образ звезды реалити-шоу был дополнен черными лодочками на высоком каблуке.

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    Напомним, что несколько дней назад в сети появились слухи о том, что бойфренд Хлое Кардашьян и отец ее единственной дочери Тру, изменил звезде с лучшей подругой ее сестры Кайли Дженнер - Джорджин Вудс. Инсайдеры утверждают, что Тристан, который уже и ранее был уличен в неверности возлюбленной, и Джорджин сблизились на домашней вечеринке общих друзей.

    «Всю ночь Томпсон и Вудс не отходили друг от друга, и их общение сложно было назвать дружеским. Они не могли держать себя в руках», - рассказал подробности измены один из очевидцев.

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    Хлое Кардашьян впервые появилась на публике после новостей об измене бойфренда
    Хлое Кардашьян впервые появилась на публике после новостей об измене бойфренда
    Хлое Кардашьян впервые появилась на публике после новостей об измене бойфренда
    Хлое Кардашьян впервые появилась на публике после новостей об измене бойфренда
    Хлое Кардашьян впервые появилась на публике после новостей об измене бойфренда
    Хлое Кардашьян впервые появилась на публике после новостей об измене бойфренда
    Хлое Кардашьян впервые появилась на публике после новостей об измене бойфренда
    Хлое Кардашьян впервые появилась на публике после новостей об измене бойфренда
    Хлое Кардашьян впервые появилась на публике после новостей об измене бойфренда
    Хлое Кардашьян впервые появилась на публике после новостей об измене бойфренда
    Хлое Кардашьян впервые появилась на публике после новостей об измене бойфренда
    Хлое Кардашьян впервые появилась на публике после новостей об измене бойфренда
    Хлое Кардашьян впервые появилась на публике после новостей об измене бойфренда
    Хлое Кардашьян впервые появилась на публике после новостей об измене бойфренда
    Хлое Кардашьян впервые появилась на публике после новостей об измене бойфренда
    Хлое Кардашьян впервые появилась на публике после новостей об измене бойфренда

    В прессе также пишут о том, что Тристан и Джорджин покинули вечеринку вместе, а затем отправились домой к баскетболисту - ранним утром девушка была замечена очевидцами на выходе из его особняка.

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