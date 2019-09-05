  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Хлои Кардашьян сделала неудачную пластическую операцию (фото)

    • Розсилка
    <p>Хлои Кардашьян</p> <p>instagram.com/khloekardashian/</p> - Хлои Кардашьян сделала неудачную пластическую операцию (фото)

    Хлои Кардашьян

    instagram.com/khloekardashian/

    Поклонники младшей сестры Ким обратили внимание на кардинальные изменения в ее внешности

    35-летняя Хлои Кардашьян похвасталась стройной фигурой в розовом корсете и джинсах. Верхняя часть наряда удачно подчеркнула пышные формы участницы реалити-шоу. Звезда распустила свои длинные волосы и сделала умеренный макияж.

    «Увлажненная и здоровая», – подписала она фотографию.

    1 з 23
    на весь екран згорнути
    Хлои Кардашьян сделала неудачную пластическую операцию (фото)
    Хлои Кардашьян сделала неудачную пластическую операцию (фото)
    Хлои Кардашьян сделала неудачную пластическую операцию (фото)
    Хлои Кардашьян сделала неудачную пластическую операцию (фото)
    Хлои Кардашьян сделала неудачную пластическую операцию (фото)
    Хлои Кардашьян сделала неудачную пластическую операцию (фото)
    Хлои Кардашьян сделала неудачную пластическую операцию (фото)
    Хлои Кардашьян сделала неудачную пластическую операцию (фото)
    Хлои Кардашьян сделала неудачную пластическую операцию (фото)
    Хлои Кардашьян сделала неудачную пластическую операцию (фото)
    Хлои Кардашьян сделала неудачную пластическую операцию (фото)
    Хлои Кардашьян сделала неудачную пластическую операцию (фото)
    Хлои Кардашьян сделала неудачную пластическую операцию (фото)
    Хлои Кардашьян сделала неудачную пластическую операцию (фото)
    Хлои Кардашьян сделала неудачную пластическую операцию (фото)
    Хлои Кардашьян сделала неудачную пластическую операцию (фото)
    Хлои Кардашьян сделала неудачную пластическую операцию (фото)
    Хлои Кардашьян сделала неудачную пластическую операцию (фото)
    Хлои Кардашьян сделала неудачную пластическую операцию (фото)
    Хлои Кардашьян сделала неудачную пластическую операцию (фото)
    Хлои Кардашьян сделала неудачную пластическую операцию (фото)
    Хлои Кардашьян сделала неудачную пластическую операцию (фото)
    instagram.com/khloekardashian/

    Фанаты модели обратили внимание на изменение формы ее носа. Раньше Хлои часто «улучшала» свою внешность при помощи фотошопа, но сейчас к публикации добавилось видео, на котором нет никакой дополнительной обработки. Поклонникам стало очевидно вмешательство пластического хирурга во внешность звезды. Ее нос стал намного тоньше, а его кончик сильно вздернут вверх.

     Читайте также: Гордая мама образцового школьника: Тина Кароль показала редкое фото своего сына

     

    Кардашьян
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ