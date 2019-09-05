Хлои Кардашьян сделала неудачную пластическую операцию (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хлои Кардашьян instagram.com/khloekardashian/

Поклонники младшей сестры Ким обратили внимание на кардинальные изменения в ее внешности

35-летняя Хлои Кардашьян похвасталась стройной фигурой в розовом корсете и джинсах. Верхняя часть наряда удачно подчеркнула пышные формы участницы реалити-шоу. Звезда распустила свои длинные волосы и сделала умеренный макияж.

«Увлажненная и здоровая», – подписала она фотографию.

Фанаты модели обратили внимание на изменение формы ее носа. Раньше Хлои часто «улучшала» свою внешность при помощи фотошопа, но сейчас к публикации добавилось видео, на котором нет никакой дополнительной обработки. Поклонникам стало очевидно вмешательство пластического хирурга во внешность звезды. Ее нос стал намного тоньше, а его кончик сильно вздернут вверх.