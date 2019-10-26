Хлои Кардашьян в платье с экстремальным декольте восхитила мужчин



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Хлои Кардашьян instagram.com/khloekardashian/

Поклонников восхитил дерзкий образ

40-летняя Хлои Кардашьян отправилась на отдых во Флориду. Для своей поездки Кардашьян выбрала эффектный анималистичный образ. Хлои надела облегающее платье со змеиным принтом, дополненное глубоким декольте. Наряд идеально подчеркнул женственные изгибы тела телеведущей и акцентировал внимание на ее пышной груди.

«Забыла, как душно во Флориде», - пожаловалась Хлои в Instagram.

Поклонников восхитил такой дерзкий look. «Великолепная», «Королева», «Ты прекрасна внутри и снаружи, Хлои», «Ты такая красивая», «Малышка», - прокомментировали подписчики под фото.