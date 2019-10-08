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    Шоу-биз

    Хоакин Феникс намекнул на продолжение «Джокера»

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    Хоакин Феникс - Хоакин Феникс намекнул на продолжение «Джокера»
    Хоакин Феникс

    Актер рассказал, что они с режиссером уже говорили о том, как можно было бы развить историю Артура Флека

    Главная звезда фильма «Джокер» Хоакин Феникс намекнул на продолжение работы с режиссером Тоддом Филлипсом в интервью Питеру Треверсу в шоу «Попкорн».

    Ранее сам Филлипс заявил, что готов снять продолжение, если на это согласится Хоакин Феникс. Учитывая рекордные кассовые сборы за первые выходные проката и огромный интерес прессы и зрителей, видимо, и сам Феникс заинтересован в продолжении. На вопрос, считает ли он Джокера ролью мечты, Феникс завуалированно ответил:

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    Хоакин Феникс намекнул на продолжение «Джокера»
    Хоакин Феникс намекнул на продолжение «Джокера»
    Хоакин Феникс намекнул на продолжение «Джокера»
    Хоакин Феникс намекнул на продолжение «Джокера»
    Хоакин Феникс намекнул на продолжение «Джокера»
    Хоакин Феникс намекнул на продолжение «Джокера»
    Хоакин Феникс намекнул на продолжение «Джокера»
    Хоакин Феникс намекнул на продолжение «Джокера»
    Хоакин Феникс намекнул на продолжение «Джокера»

    «Знаете, я и не думал о Джокере как о роли своей мечты. Но сейчас, честно говоря, я не могу перестать думать об этом, – признался Феникс. – Я много говорил с Тоддом о том, что еще мы можем сделать с ним вместе, в общем, просто в качестве совместной работы. Но также мы говорили и конкретно про «Джокера» – можем ли мы развить эту историю так, чтобы это было интересно. Так что это оказалось ролью мечты».

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