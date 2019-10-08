Хоакин Феникс намекнул на продолжение «Джокера»



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Хоакин Феникс

Актер рассказал, что они с режиссером уже говорили о том, как можно было бы развить историю Артура Флека

Главная звезда фильма «Джокер» Хоакин Феникс намекнул на продолжение работы с режиссером Тоддом Филлипсом в интервью Питеру Треверсу в шоу «Попкорн».

Ранее сам Филлипс заявил, что готов снять продолжение, если на это согласится Хоакин Феникс. Учитывая рекордные кассовые сборы за первые выходные проката и огромный интерес прессы и зрителей, видимо, и сам Феникс заинтересован в продолжении. На вопрос, считает ли он Джокера ролью мечты, Феникс завуалированно ответил:

«Знаете, я и не думал о Джокере как о роли своей мечты. Но сейчас, честно говоря, я не могу перестать думать об этом, – признался Феникс. – Я много говорил с Тоддом о том, что еще мы можем сделать с ним вместе, в общем, просто в качестве совместной работы. Но также мы говорили и конкретно про «Джокера» – можем ли мы развить эту историю так, чтобы это было интересно. Так что это оказалось ролью мечты».