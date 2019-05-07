«Хороша ли я для...»: Шерон Стоун рассказала о самых пикантных моментах кинокарьеры



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Фото: imdb

Актриса привела примеры откровенного сексизма в среде голливудских продюсеров

Майский португальский номер популярного журнала Vogue был полностью посвящен теме секса. Главной героиней весеннего выпуска стала 61-летняя Шерон Стоун, чья роль в фильме «Основной инстинкт» до сих пор остается самой обсуждаемой в данном контексте.

Несмотря на зрелый возраст, звезда кино остается в удивительно хорошей физической форме. Для майского номера издание отобрало два снимка - на первом Стоун в облегающем боди сидит, широко раздвинув ноги, отсылая нас к знаменитым кадрам «Основного инстинкта», а на втором - обнаженная плавает в воде.

Ответы актрисы на вопросы журналиста оказались не менее провокационными, чем фотосессия.

Шерон призналась, что в начале своей карьеры в киноиндустрии, она сама была свидетелем, как главы компаний не стыдились открыто обсуждать сексуальную привлекательность актеров для получения ролей.

«Когда я была еще новичком в отрасли, руководители студии использовали термин «fuckable» (подходящий для секса) чтобы оценивать нас. Они сидели за столом и свободно обсуждали, хороша ли я, чтобы заняться со мной сексом. Насколько каждая из нас «fuckable» и я, по их мнению, была недостаточно», - поделилась кинозвезда.