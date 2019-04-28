Хоррор о выживании»: режиссер «Игры престолов» рассказал о битве за Винтерфелл



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Фото: HBO

Третий эпизод финального сезона «Игры престолов» выйдет в ночь на 29 апреля

Режиссер третьей серии восьмого сезона «Игры престолов» Мигель Сапочник в интервью Entertainment Weekly рассказал о предстоящей битве за Винтерфелл.

По его словам, в эпизоде нашлось место и саспенсу, и ужасам, и экшену, и драме. «Мы не были зациклены на убийствах ради убийств, иначе зритель просто потерял бы всякую чувствительность к происходящему», - отметил режиссер.

«Это хоррор о выживании. Весь эпизод для меня именно такой. Что-то вроде «Нападения на 13-й участок», когда группа людей находится в осаде, и есть круг персонажей и центральная сюжетная линия. Поэтому мне было важно понимать, чью историю я рассказываю. И это отличается от того, что я делал раньше, когда обыкновенно снимал от лица Джона», - рассказал режиссер. Ранее Сапочник снимал серии пятого сезона «Игры престолов» (эпизоды «Дар» и «Суровый Дом») и шестого сезона («Битва бастардов» и «Ветра зимы»). За «Битву бастардов» режиссер получил премию «Эмми».

Сапочник приступил к съемкам третьей серии финального сезона в июне 2017 года. Весь съемочный процесс занял семь с половиной месяцев, и рабочий график был плотный - шестидневная или семидневная рабочая неделя по 16−18 часов в сутки. Режиссер отметил, что боевые сцены в третьей серии займут около часа.

«Здесь у меня было 20 основных актеров, и каждому хотелось управлять сценой. Это сложная ситуация, потому что, на мой взгляд, лучшие боевые сцены получаются тогда, когда есть ярко выраженная точка зрения, а здесь она объективна, даже когда переходишь от одного героя к другому. И я все думал, чью историю я рассказываю на этот раз и какие ограничения это на меня накладывает?», - добавил Сапочник.

Режиссер также рассказал, что вдохновлялся сценами осады из «Властелина колец: Две крепости». «Там осада Минас Тирита занимает минут сорок, но это одновременно три битвы, которые идут параллельно. <…> Мне кажется, единственно верным подходом для нас было тщательно оценить каждый ряд кадров и спрашивать себя - почему я это смотрю?», - говорит постановщик.

Третий эпизод длительностью 1 час 22 минуты выйдет в эфире HBO 28 апреля.

Джерело: Esquire