Худшие финалы сериалов в истории: эксперты составили рейтинг



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В десятку сериалов с наиболее неудачными концовками также вошли «Как я встретил вашу маму», «Розанна», «Клан Сопрано», «Маленький домик в прериях»

Названы худшие финалы сериалов в истории. Рейтинг самых неудачных концовок шоу был опубликован в издании The Independent.

Первое место в списке занял проект «Игра престолов», последний сезон которого сильно разочаровал фанатов. По мнению автора статьи Луи Чилтона, на протяжении восьмого сезона сериал «страдал от повествовательных и стилистических проблем», а поклонникам казалось, будто авторы предали их любимых героев.

На втором месте оказался ситком «Сайнфелд», финал которого назвали катастрофическим. Создатели характеризовали сериал как «шоу ни о чем», однако, как пишет Чилтон, в концовке решили рассказать практически обо всем и втянуть персонажей в надуманное судебное разбирательство.

Замкнул тройку «Декстер», рассказывающий о жизни серийного убийцы. Отмечается, что нелогичный финал не устроил практически никого из зрителей.

В десятку сериалов с наиболее неудачными концовками также вошли «Как я встретил вашу маму», «Розанна», «Клан Сопрано», «Маленький домик в прериях», «Сплетница» и «Твин Пикс: Возвращение».

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