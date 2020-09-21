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    Шоу-биз

    Худшие финалы сериалов в истории: эксперты составили рейтинг

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    Худшие финалы сериалов в истории: эксперты составили рейтинг

    В десятку сериалов с наиболее неудачными концовками также вошли «Как я встретил вашу маму», «Розанна», «Клан Сопрано», «Маленький домик в прериях»

    Названы худшие финалы сериалов в истории. Рейтинг самых неудачных концовок шоу был опубликован в издании The Independent.

    Первое место в списке занял проект «Игра престолов», последний сезон которого сильно разочаровал фанатов. По мнению автора статьи Луи Чилтона, на протяжении восьмого сезона сериал «страдал от повествовательных и стилистических проблем», а поклонникам казалось, будто авторы предали их любимых героев.

    На втором месте оказался ситком «Сайнфелд», финал которого назвали катастрофическим. Создатели характеризовали сериал как «шоу ни о чем», однако, как пишет Чилтон, в концовке решили рассказать практически обо всем и втянуть персонажей в надуманное судебное разбирательство.

    Замкнул тройку «Декстер», рассказывающий о жизни серийного убийцы. Отмечается, что нелогичный финал не устроил практически никого из зрителей.

    В десятку сериалов с наиболее неудачными концовками также вошли «Как я встретил вашу маму», «Розанна», «Клан Сопрано», «Маленький домик в прериях», «Сплетница» и «Твин Пикс: Возвращение».

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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    рейтинг Игра престолов кот
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