Игги Поп, Том Уэйтс и Селена Гомес снимутся в новом фильме Джима Джармуша о зомби



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Фото: Villard/Niviere/Sipa/REX/Shutterstock

В картине также сыграют Билл Мюррей, Адам Драйвер, Тильда Суинтон, Дэниэл Крэйг, Стив Бушеми и другие.

Музыканты Игги Поп, Том Уэйтс, RZA, а также певица Селена Гомес присоединились к актерскому составу нового фильма Джима Джармуша о зомби «Мертвые не умирают». Об этом сообщает журнал Rolling Stone.

Ранее стало известно, что в фильме сыграют Билл Мюррей, Адам Драйвер, Тильда Суинтон, Дэниэл Крэйг, Стив Бушеми и другие. Компания-дистрибьютер Focus Features описывает предстоящий проект как фильм с «величайшим актерским составом зомби, когда-либо собранным».

Подробностей сюжета пока нет. Известно только, что сценарий написал сам Джим Джармуш.

Игги Поп уже не в первые раз работает с Джармушем. Самый известный результат их сотрудничества - культовый фильм 2003 года «Кофе и сигареты». Также Игги Поп снялся в фильме «Мертвец» 1995 года.

Том Уэйтс снялся в фильме Джармуша «Вне закона» (1986 год), а также в «Кофе и сигаретах».

Мировая премьера нового фильма намечена на 14 июня.