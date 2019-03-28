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    Шоу-биз

    Игги Поп, Том Уэйтс и Селена Гомес снимутся в новом фильме Джима Джармуша о зомби

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    <span>Фото: Villard/Niviere/Sipa/REX/Shutterstock</span> - Игги Поп, Том Уэйтс и Селена Гомес снимутся в новом фильме Джима Джармуша о зомби
    Фото: Villard/Niviere/Sipa/REX/Shutterstock

    В картине также сыграют Билл Мюррей, Адам Драйвер, Тильда Суинтон, Дэниэл Крэйг, Стив Бушеми и другие.

    Музыканты Игги Поп, Том Уэйтс, RZA, а также певица Селена Гомес присоединились к актерскому составу нового фильма Джима Джармуша о зомби «Мертвые не умирают». Об этом сообщает журнал Rolling Stone.

    Ранее стало известно, что в фильме сыграют Билл Мюррей, Адам Драйвер, Тильда Суинтон, Дэниэл Крэйг, Стив Бушеми и другие. Компания-дистрибьютер Focus Features описывает предстоящий проект как фильм с «величайшим актерским составом зомби, когда-либо собранным».

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    Игги Поп, Том Уэйтс и Селена Гомес снимутся в новом фильме Джима Джармуша о зомби
    Игги Поп, Том Уэйтс и Селена Гомес снимутся в новом фильме Джима Джармуша о зомби
    Игги Поп, Том Уэйтс и Селена Гомес снимутся в новом фильме Джима Джармуша о зомби
    Игги Поп, Том Уэйтс и Селена Гомес снимутся в новом фильме Джима Джармуша о зомби
    Игги Поп, Том Уэйтс и Селена Гомес снимутся в новом фильме Джима Джармуша о зомби
    Игги Поп, Том Уэйтс и Селена Гомес снимутся в новом фильме Джима Джармуша о зомби
    Игги Поп, Том Уэйтс и Селена Гомес снимутся в новом фильме Джима Джармуша о зомби
    Игги Поп, Том Уэйтс и Селена Гомес снимутся в новом фильме Джима Джармуша о зомби
    Игги Поп, Том Уэйтс и Селена Гомес снимутся в новом фильме Джима Джармуша о зомби
    Игги Поп, Том Уэйтс и Селена Гомес снимутся в новом фильме Джима Джармуша о зомби
    Игги Поп, Том Уэйтс и Селена Гомес снимутся в новом фильме Джима Джармуша о зомби
    Игги Поп, Том Уэйтс и Селена Гомес снимутся в новом фильме Джима Джармуша о зомби
    Игги Поп, Том Уэйтс и Селена Гомес снимутся в новом фильме Джима Джармуша о зомби
    Игги Поп, Том Уэйтс и Селена Гомес снимутся в новом фильме Джима Джармуша о зомби
    Игги Поп, Том Уэйтс и Селена Гомес снимутся в новом фильме Джима Джармуша о зомби
    Игги Поп, Том Уэйтс и Селена Гомес снимутся в новом фильме Джима Джармуша о зомби
    Игги Поп, Том Уэйтс и Селена Гомес снимутся в новом фильме Джима Джармуша о зомби
    Игги Поп, Том Уэйтс и Селена Гомес снимутся в новом фильме Джима Джармуша о зомби

    Подробностей сюжета пока нет. Известно только, что сценарий написал сам Джим Джармуш.

    Игги Поп уже не в первые раз работает с Джармушем. Самый известный результат их сотрудничества - культовый фильм 2003 года «Кофе и сигареты». Также Игги Поп снялся в фильме «Мертвец» 1995 года.

    Том Уэйтс снялся в фильме Джармуша «Вне закона» (1986 год), а также в «Кофе и сигаретах».

    Мировая премьера нового фильма намечена на 14 июня.

     

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