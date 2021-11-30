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    Ирина Шейк и Брэдли Купер заинтриговали своим выходом в свет

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    Ирина Шейк и Брэдли Купер заинтриговали своим выходом в свет
    Фото из открытых источников.

    Пара прогулялась с дочкой по Нью-Йорку

    Всемирно известная модель Ирина Шейк и Брэдли Купер развелись в 2019 году. В то время ходили слухи о том, что у главы семейства – Брэдли появился роман с коллегой по фильму «Звезда родилась» Леди Гагой.

    Ирина Шейк и Брэдли Купер на прогулке. Фото из открытых источников
    Ирина Шейк и Брэдли Купер на прогулке. Фото из открытых источников

    В этот же период времени Ирину Шейк неоднократно замечали с американским репером Канье Уэстом. Однако, в последнее время молодых родителей – Ирину и Брэдли, всё чаще и чаще видят вместе. Официальные представители ответили журналистам, что модель и актёр не вместе, а всего лишь поддерживают хорошие отношения. Родители вместе воспитывают дочь и стараются больше времени проводить втроём.

    Напомним, ранее сообщалось, что пара рассталась в 2019 году. Слухи о трудностях в отношениях 33-летней модели и 44-летнего актера ходили давно, но пара их никак не комментировала, предпочитая держать личную жизнь в тайне.

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    Теги: модель родители время
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    Ирина Шейк и Брэдли Купер заинтриговали своим выходом в свет