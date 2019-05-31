Исполнитель роли Брана Старка: финал «Игры престолов» предложил сам Джордж Р. Р. Мартин



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Айзек Хемпстед-Райт

Айзек Хемпстед-Райт рассказал, что два принципиально важных для развития его персонажа момента придумал Мартин

Официальный фанатский блог «Игры престолов» Making Game of Thrones опубликовал интервью с Айзеком Хемпстедом-Райтом, исполнившим в сериале роль Брана Старка. В нем актер раскрыл интересную деталь о сюжете последнего сезона сериала: оказывается, финальный поворот и судьбу его персонажа придумал сам Джордж Р. Р. Мартин, писатель и создатель оригинальной саги «Песнь льда и пламени», по которой был написан сценарий HBO (первых сезонов). По его словам, об этом писатель рассказал шоураннерам сериала Дэвиду Бениоффу и Д. Б. Уайссу.

«Дэвид и Дэн рассказали мне, что Джордж Р. Р. Мартин запланировал два момента для истории Брана – происхождение Ходора и то, что он станет королем, – говорит Хемпстед-Райт. – Так что довольно круто стать частью видения Джорджа. Приятный способ все подвязать».

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Джерело: Esquire