Из интимной переписки: полуобнаженная Каменских раззадорила Потапа откровенными снимками



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux/

Певица продолжает интриговать поклонников своими смелыми фотографиями

Настя Каменских, выйдя замуж за Потапа, стала еще чаще выкладывать откровенные фотографии в Инстаграме. Накануне Настя опубликовала кадр, на котором позирует в полупрозрачном боди. На фотографию отреагировали не только поклонники, но и сам Потап. «Насть, марш домой!» – написал в комментариях муж певицы.

А вот многие подписчики осуждают столь откровенные снимки Каменских и считают, что подобные фотографии не стоит выставлять на всеобщее обозрение.

«Это чисто фотки для интимной переписки с мужем. Не для Инстаграм», «Настя, ты сошла с ума. На тебя же подписаны дети», «Настя, хватит уже, всех тошнит от этого образа», – пишут в комментариях поклонники Каменских.