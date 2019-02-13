Из-за расистского скандала вокруг Лиама Нисона его «Снегоуборщик» провалился в прокате



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Как ни пытался Лиам Нисон вырулить из расистского скандала, у него это не получилось, и в итоге новый фильм актера «Снегоуборщик» провалился в прокате

Несколько дней назад из-за заявлений Нисона был отменен премьерный показ картины в Нью-Йорке, а теперь ленту бойкотируют и зрители, несмотря на попытки друзей Лиама реабилитировать его в глазах поклонников.

Хотя фильм «Снеугоборщик» никогда не претендовал на звание блокбастера, имя Лиама Нисона неизменно привлекает в кинотеатры неплохую аудиторию. Но на этот раз ситуацию было не спасти, и картина заработала за минувший уикенд лишь 10,8 миллионов долларов, что, например, почти на 40 миллионов долларов меньше, чем за это же время заработала вторая «Заложница». Аналитики сообщают, что старт «Снегоуборщика» стал худшим в истории актера после «Человека тьмы» 1990 года. Хотя, возможно, причиной тому стало отсутствие интереса к картине, а вовсе не скандал, связанный с именем актера. Прокатчикам остается лишь надеяться, что крайне слабый старт «Снегоуборщика» в США компенсирует международный прокат, на результаты которого расистский скандал вокруг Нисона повлияет в меньшей степени.

Напомним, что некоторое время назад Лиам Нисон в интервью заявил, что хотел покалечить темнокожего, чтобы отомстить за изнасилование близкой ему женщины. Признание актера вызвало настоящую бурю негатива, несмотря на его собственные заявления впоследствии о том, что он сожалеет о тех мыслях, а также на заверения Вупи Голдберг и Мишель Родригес в добропорядочности актера.

Джерело: popcornnews